Взрывной рост спроса на услуги такси: в Казахстане ажиотаж на перевозки

Согласно официальной статистике, в первые два месяца текущего года был зафиксирован стремительный рост спроса на услуги такси. В январе-феврале 2024 года общее количество пассажиров, воспользовавшихся такси, увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 20,6 миллиона человек, передает Lada.kz

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Такие высокие показатели не наблюдались с 2022 года за всю историю сопоставимых данных, о чем свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Динамика роста: стабильные высокие показатели

Значительный рост числа поездок наблюдался в обоих месяцах: как в январе, так и в феврале, когда ежемесячное количество пассажиров стабильно превышало 10 миллионов. Причем этот тренд сохраняется уже в течение пяти месяцев подряд, когда объем перевозок превышал 7 миллионов человек ежемесячно. Стоит отметить, что еще в 2023 году показатели также были на достаточно высоком уровне, однако нынешний рост значительно опережает прежние темпы.

Нарушение традиционной сезонности спроса

Такое резкое увеличение числа пассажиров вызывает определенные вопросы. Теоретически спрос на услуги такси должен подчиняться сезонным колебаниям, когда в одни месяцы спрос повышается, а в другие – снижается. Например, логично было бы ожидать пикового спроса в декабре, когда население активно готовится к новогодним праздникам и посещает различные мероприятия, а наименьшей активности – в январе, когда общественная активность традиционно замедляется. Однако анализ помесячной динамики не выявляет четких сезонных закономерностей, что делает ситуацию еще более примечательной.

Влияние изменений в законодательстве и платформенной занятости

Рост числа поездок во многом совпадает с завершением пилотного проекта по внедрению платформенной занятости в партнерстве с сервисом «Яндекс.Такси». Этот проект завершился в сентябре 2024 года, после чего платформа начала работать в полноценном режиме. Основная цель реформы заключалась в легализации деятельности самозанятых таксистов, их вовлечении в систему налогообложения и социального обеспечения. Для этого водителям, работающим через платформу, было рекомендовано регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) с использованием специального налогового режима. В «Яндекс.Такси» отмечают, что с момента внедрения новых правил количество таксистов, зарегистрированных как ИП, существенно увеличилось.

Стоит также отметить, что с января 2022 года данные о деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) стали учитываться в официальной транспортной статистике, тогда как до этого их объем работы оценивался приблизительно, а не фиксировался напрямую.

Методика расчета числа поездок и сложности учета

Важно понимать, что общее количество пассажиров, перевезенных такси, рассчитывается по специальной формуле. В нее включены такие параметры, как повторные поездки одного и того же человека в течение отчетного периода, а также групповые поездки, когда один заказ включает несколько пассажиров. Таким образом, общий объем поездок не всегда прямо коррелирует с числом уникальных пользователей такси.

Кроме того, точное определение количества поездок, совершенных населением, представляет определенные сложности. На сегодняшний день не существует технической возможности автоматически фиксировать каждый раз, когда пассажир садится на сиденье такси. Например, в автомобилях отсутствуют датчики, которые могли бы точно учитывать число поездок, что затрудняет формирование абсолютно точной статистики.

Заключение

Таким образом, взрывной рост спроса на услуги такси в начале 2024 года можно объяснить несколькими факторами: окончательным переходом на систему платформенной занятости, изменением подходов к налоговому учету водителей, а также постепенной адаптацией рынка перевозок к новым условиям. Однако отсутствие явных сезонных колебаний и сложность точного учета поездок оставляют ряд вопросов, требующих дальнейшего анализа. В дальнейшем можно ожидать корректировки статистических методов и более точного учета пассажиропотока, что поможет глубже понять динамику спроса на услуги такси.