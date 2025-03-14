Казахстанские блогеры раскрыли доходы: 2,8 млрд тенге на 63 человек

Шестьдесят три блогера из Казахстана самостоятельно подали налоговые декларации, указав совокупный доход в размере почти 2,8 миллиарда тенге. В результате они уплатили налоги на общую сумму 105 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Ранее КГД выявил многочисленные случаи занижения доходов среди казахстанских блогеров. В результате проведенной проверки было установлено, что по 594 лицам зафиксированы налоговые расхождения на общую сумму 53,3 млрд тенге. Для урегулирования ситуации и погашения задолженности блогерам было предоставлено 30 дней на оплату или предоставление обоснованных пояснений.

Однако позднее КГД пересмотрел часть направленных уведомлений и отозвал 169 из них, которые ранее получили 93 блогера. Причиной отзыва стала техническая ошибка, допущенная при обработке данных.

Тема налогообложения блогеров привлекла внимание не только налоговых органов, но и общественности. В кулуарах Мажилиса зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов дал разъяснения относительно возможной уголовной ответственности блогеров за неуплату налогов. Впоследствии в сети появился список с указанием налоговой задолженности ряда блогеров. По факту его распространения компетентные органы инициировали проверку.

Стоит отметить, что процесс добровольного декларирования доходов блогерами начался еще в феврале. На 27 февраля 12 блогеров уже представили уточненные налоговые декларации, задекларировав доходы на сумму более 1,4 млрд тенге и уплатив 74 млн тенге налогов.

К 28 февраля число блогеров, получивших уведомления о нарушении налогового законодательства, достигло 854 человек. Согласно данным КГД, им были направлены уведомления о занижении доходов на общую сумму 71,9 млрд тенге.

Дополнительно 5 марта министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что еще 15 блогеров подали исправленные декларации, задекларировав дополнительные доходы в размере 1,5 млрд тенге, и уплатили в бюджет 75 млн тенге налогов.

Таким образом, вопрос налогообложения блогеров остается актуальной темой в Казахстане, а налоговые органы продолжают работу по обеспечению прозрачности доходов в данной сфере.