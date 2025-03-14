В Казахстане вводят кэшбек за товарные чеки

АСТАНА, 14 марта — Sputnik . Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщил о запуске второго этапа пилотного проекта «Salyq кэшбэк» , который позволяет гражданам получать возврат части денежных средств с покупок, подтвержденных фискальными чеками, передает Lada.kz

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С 15 марта 2025 года все желающие смогут воспользоваться этой возможностью, отсканировав чек за приобретенный товар или услугу в мобильном приложении Amian. В рамках программы пользователям начисляется 2% кэшбэка от суммы покупки, что делает этот проект не только удобным, но и выгодным инструментом для граждан.

Успешные результаты первого этапа

В комитете государственных доходов отметили, что первый этап проекта показал значительное увеличение числа зарегистрированных чеков и общей суммы покупок. По официальным данным:

✅ Количество отсканированных чеков увеличилось в два раза;

✅ Общая сумма покупок, зафиксированных в системе, выросла на 32% во втором полугодии 2024 года.

На начальном этапе участие в программе было доступно жителям города Семей (Абайская область) и Акольского района (Акмолинская область).

Расширение программы: новые регионы

Теперь, в рамках второго этапа, проект будет охватывать дополнительные регионы, включая:

- Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область);

- Жетикаринский район (Костанайская область);

- Жаксынский район (Акмолинская область);

- Аршалинский район (Акмолинская область).

Это расширение даст возможность большему числу граждан воспользоваться преимуществами системы кэшбэка, повышая прозрачность финансовых операций и стимулируя использование фискальных чеков.

Как воспользоваться программой?

Для участия в программе пользователям необходимо:

- Скачать мобильное приложение Amian (доступно бесплатно в App Store и Google Play);

- Зарегистрироваться в системе и активировать функцию сканирования чеков;

- Совершить покупку, получив фискальный чек;

- Отсканировать его через приложение и получить возврат 2% от суммы.

Пилотный проект «Salyq кэшбэк» направлен на развитие безналичных расчетов, прозрачность налоговых поступлений и повышение финансовой грамотности населения. В перспективе Минфин рассматривает возможность расширения программы на всю территорию Казахстана.