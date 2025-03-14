18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.03.2025, 13:40

В Казахстане вводят кэшбек за товарные чеки

Новости Казахстана 0 3 174

АСТАНА, 14 марта — Sputnik. Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщил о запуске второго этапа пилотного проекта «Salyq кэшбэк», который позволяет гражданам получать возврат части денежных средств с покупок, подтвержденных фискальными чеками, передает Lada.kz

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

С 15 марта 2025 года все желающие смогут воспользоваться этой возможностью, отсканировав чек за приобретенный товар или услугу в мобильном приложении Amian. В рамках программы пользователям начисляется 2% кэшбэка от суммы покупки, что делает этот проект не только удобным, но и выгодным инструментом для граждан.

Успешные результаты первого этапа

В комитете государственных доходов отметили, что первый этап проекта показал значительное увеличение числа зарегистрированных чеков и общей суммы покупок. По официальным данным:
✅ Количество отсканированных чеков увеличилось в два раза;
✅ Общая сумма покупок, зафиксированных в системе, выросла на 32% во втором полугодии 2024 года.

На начальном этапе участие в программе было доступно жителям города Семей (Абайская область) и Акольского района (Акмолинская область).

Расширение программы: новые регионы

Теперь, в рамках второго этапа, проект будет охватывать дополнительные регионы, включая:
- Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область);
- Жетикаринский район (Костанайская область);
- Жаксынский район (Акмолинская область);
- Аршалинский район (Акмолинская область).

Это расширение даст возможность большему числу граждан воспользоваться преимуществами системы кэшбэка, повышая прозрачность финансовых операций и стимулируя использование фискальных чеков.

Как воспользоваться программой?

Для участия в программе пользователям необходимо:
- Скачать мобильное приложение Amian (доступно бесплатно в App Store и Google Play);
- Зарегистрироваться в системе и активировать функцию сканирования чеков;
- Совершить покупку, получив фискальный чек;
- Отсканировать его через приложение и получить возврат 2% от суммы.

Пилотный проект «Salyq кэшбэк» направлен на развитие безналичных расчетов, прозрачность налоговых поступлений и повышение финансовой грамотности населения. В перспективе Минфин рассматривает возможность расширения программы на всю территорию Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если применить пословицу "Копейка рубль бережёт" то и 2% на дороге не валяются.
14.03.2025, 09:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...