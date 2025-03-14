В Казахстане ужесточены правила обмена валюты для иностранцев

В Казахстане с 14 марта вступили в силу более строгие правила обмена валюты. Теперь нерезидентам страны сложнее приобрести доллары за тенге, а финансовые учреждения стали пристальнее контролировать крупные валютные операции. В случае отсутствия подтверждающих документов сделка может затянуться или вовсе не состояться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Ранее покупка валюты не сопровождалась дополнительными проверками, но теперь ситуация изменилась. Если нерезидент — будь то иностранная компания или физическое лицо — хочет приобрести более $50 000 в день, банки начнут детально изучать происхождение средств. Их главная задача — убедиться в законности происхождения денег.
Банки вправе отказать в обмене валюты или запросить дополнительные документы, если средства в тенге не были получены от:
Особенно строгий контроль введен для иностранных компаний, ведущих деятельность в Казахстане. Им теперь сложнее конвертировать тенге в доллары, что может замедлить финансовые процессы и осложнить ведение бизнеса.
Эксперты отмечают, что новые меры могут привести к ряду последствий:
Некоторые банки уже внедрили новые правила.
Евразийский банк:
Bank RBK:
Таким образом, ужесточение валютного контроля может усложнить доступ нерезидентов к иностранной валюте и повлиять на деловую среду в Казахстане.
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