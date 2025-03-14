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14.03.2025, 13:54

В Казахстане ужесточены правила обмена валюты для иностранцев

Новости Казахстана 0 603

В Казахстане с 14 марта вступили в силу более строгие правила обмена валюты. Теперь нерезидентам страны сложнее приобрести доллары за тенге, а финансовые учреждения стали пристальнее контролировать крупные валютные операции. В случае отсутствия подтверждающих документов сделка может затянуться или вовсе не состояться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Новые ограничения: что изменилось?

Ранее покупка валюты не сопровождалась дополнительными проверками, но теперь ситуация изменилась. Если нерезидент — будь то иностранная компания или физическое лицо — хочет приобрести более $50 000 в день, банки начнут детально изучать происхождение средств. Их главная задача — убедиться в законности происхождения денег.

Банки вправе отказать в обмене валюты или запросить дополнительные документы, если средства в тенге не были получены от:

  • продажи товаров или услуг,
  • реализации активов,
  • выплаты дивидендов,
  • возврата налогов.

Особенно строгий контроль введен для иностранных компаний, ведущих деятельность в Казахстане. Им теперь сложнее конвертировать тенге в доллары, что может замедлить финансовые процессы и осложнить ведение бизнеса.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что новые меры могут привести к ряду последствий:

  • Рост теневого рынка – увеличение числа нелегальных обменных операций и посредников.
  • Снижение ликвидности тенге – из-за сложностей с конвертацией спрос на национальную валюту может уменьшиться.
  • Сложности для иностранных инвесторов – усложнение работы зарубежных компаний в Казахстане.

Как реагируют банки?

Некоторые банки уже внедрили новые правила.

Евразийский банк:

  • Иностранные компании больше не могут покупать безналичные доллары через приложение Smart Business. Теперь они должны взаимодействовать с менеджерами банка, объяснять происхождение средств и ждать одобрения.
  • При обмене валюты в отделениях банка нерезиденты обязаны предоставлять документы, подтверждающие источник тенге, даже при небольших суммах.

Bank RBK:

  • Усилил контроль за валютными операциями.
  • Продлил время обработки заявок.
  • Будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие источник дохода, чтобы исключить сомнительные транзакции.

Таким образом, ужесточение валютного контроля может усложнить доступ нерезидентов к иностранной валюте и повлиять на деловую среду в Казахстане.

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