Самрук-Қазына ликвидирует дочку

Госфонд "Самрук-Қазына" планирует ликвидировать "Самрук-Қазына Бизнес Сервис" , сообщил председатель правления Нурлан Жакупов . Решение направлено на сокращение госучастия в экономике, повышение эффективности и избавление от неприбыльных активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: lsm.kz

Также фонд активно развивает железнодорожную инфраструктуру. По словам Жакупова, "Қазақстан темір жолы" строит терминалы в Баку, Будапеште и планирует выход на рынки Румынии или Болгарии. В этом году ожидается запуск сухих портов Селятино (Россия) и Свислоч (Беларусь), а также изучается потенциал портов Карачи и Абу-Даби. Эти активы могут быть предложены инвесторам в рамках возможного IPO КТЖ.

Жакупов отметил стратегическое расположение Казахстана между Китаем и Европой. По его словам, доставка контейнера морем из Шанхая в Роттердам занимает 60–100 дней, в то время как по железной дороге – всего 14–16 дней. Однако Казахстан сталкивается с инфраструктурными ограничениями, поскольку лишь 3% грузов идут через ЖД-транзит.

Финансовые перспективы фонда на 2025 год неблагоприятны: чистая прибыль сократится с 1,795 трлн до 1,438 трлн тенге, а долг увеличится с 9,039 трлн до 10,289 трлн тенге.