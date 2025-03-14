18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.03.2025, 14:35

Самрук-Қазына ликвидирует дочку

Новости Казахстана 0 708

Госфонд "Самрук-Қазына" планирует ликвидировать "Самрук-Қазына Бизнес Сервис", сообщил председатель правления Нурлан Жакупов. Решение направлено на сокращение госучастия в экономике, повышение эффективности и избавление от неприбыльных активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Также фонд активно развивает железнодорожную инфраструктуру. По словам Жакупова, "Қазақстан темір жолы" строит терминалы в Баку, Будапеште и планирует выход на рынки Румынии или Болгарии. В этом году ожидается запуск сухих портов Селятино (Россия) и Свислоч (Беларусь), а также изучается потенциал портов Карачи и Абу-Даби. Эти активы могут быть предложены инвесторам в рамках возможного IPO КТЖ.

Жакупов отметил стратегическое расположение Казахстана между Китаем и Европой. По его словам, доставка контейнера морем из Шанхая в Роттердам занимает 60–100 дней, в то время как по железной дороге – всего 14–16 дней. Однако Казахстан сталкивается с инфраструктурными ограничениями, поскольку лишь 3% грузов идут через ЖД-транзит.

Финансовые перспективы фонда на 2025 год неблагоприятны: чистая прибыль сократится с 1,795 трлн до 1,438 трлн тенге, а долг увеличится с 9,039 трлн до 10,289 трлн тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Было замечательно, если Самырук Казына самоликвидировался. Бюджет бы вздохнул и не надо поднимать ставку НДС.
14.03.2025, 11:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...