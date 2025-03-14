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14.03.2025, 15:18

В Казахстане разрешили возврат неисправных авто

Новости Казахстана 0 623

В Казахстане планируется усиление защиты прав потребителей при покупке новых автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

14 марта заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов заявил, что из законодательства будет исключена спорная норма, касающаяся технически сложных товаров.

Изменения в законодательстве

С 2021 года автомобили, катера и тракторы были отнесены к категории технически сложных товаров, что исключало их из перечня продукции, на которую распространяются стандартные потребительские гарантии. Это лишало владельцев возможности обмена или возврата транспортных средств в случае заводского брака. В настоящее время рассматриваемый в Мажилисе законопроект направлен на устранение данной нормы и восстановление прав автовладельцев.

"Общественность выразила несогласие с существующими ограничениями, и мы добиваемся восстановления справедливости", — подчеркнул Кусаинов.

Проблемы с гарантийным обслуживанием

Комитет по защите прав потребителей регулярно получает жалобы на автодилеров, которые затягивают процесс гарантийного ремонта или вовсе отказываются от замены бракованных автомобилей. Один из недавних случаев связан с автомобилем Zeekr, владелица которого столкнулась с отказом в ремонте. Лишь после вмешательства Комитета удалось добиться соблюдения гарантийных обязательств.

В случае одобрения нового законопроекта у покупателей новых автомобилей появится больше инструментов для защиты своих прав, а автодилеры будут обязаны нести полную ответственность за гарантийное обслуживание.

Актуальные проблемы автовладельцев

Согласно данным Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, в 2024 году зарегистрировано 144 жалобы на качество автомобилей, из которых 57 касались китайских марок. Среди наиболее распространенных проблем:

  • Технические неисправности: дефекты двигателей, коробок передач, системы охлаждения и электроники.

  • Несоответствие заявленным характеристикам: автомобили не всегда отвечают параметрам, указанным производителем.

  • Навязывание дополнительных услуг: дилеры предлагают приобрести дополнительное оборудование и аксессуары, что увеличивает конечную стоимость.

  • Отказ в гарантийном обслуживании: некоторые дилеры отказываются выполнять гарантийный ремонт или замену неисправных узлов.

  • Затягивание сроков ремонта: длительные задержки в гарантийном обслуживании создают неудобства для владельцев.

География жалоб

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы (9 жалоб) и Астане (6 жалоб). Однако жалобы на качество автомобилей и сервисное обслуживание поступают и из других регионов страны.

Рекомендации для потребителей

Для защиты своих прав владельцам автомобилей рекомендуется:

  1. При возникновении проблем направлять письменную претензию дилеру или продавцу. В большинстве случаев это помогает урегулировать спор без судебных разбирательств.

  2. В случае неудовлетворительного ответа обращаться в территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей для получения консультации и содействия в решении проблемы.

Знание своих прав и своевременное обращение в компетентные органы позволит потребителям добиваться качественного исполнения гарантийных обязательств и защиты своих интересов.

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