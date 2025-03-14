Часовой пояс Казахстана: мнение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по вопросу введения единого часового пояса в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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В ходе IV заседания Национального курултая, проходящего в Бурабае, глава государства отметил свою поддержку принятого решения о временном режиме. Он выразил одобрение действиям правительства и парламента, подчеркнув важность завершения обсуждений по данному вопросу.

«В нашей стране должен быть единый часовой пояс (...) Думаю, на этом дискуссию надо завершить. И тем более не надо политизировать данный вопрос», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Введение единого времени в Казахстане

С 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана было установлено единое время. В ряде регионов страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, а также Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Восточно-Казахстанскую области и области Абай, Жетысу и Улытау, стрелки часов были переведены на один час назад. Таким образом, весь Казахстан теперь функционирует в часовом поясе UTC+5.

Решение о переходе на единое время стало предметом обсуждения на государственном уровне. Однако Президент подчеркнул, что дальнейшая дискуссия на эту тему нецелесообразна и вопрос не должен становиться объектом политизации.

Национальный курултай, в рамках которого выступил Токаев, является одной из ключевых общественно-политических платформ Казахстана, где рассматриваются важные вопросы развития страны.