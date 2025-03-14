Налоговая реформа в Казахстане: Токаев сделал заявление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на Национальном курултае в Бурабае выступил с заявлением относительно налоговой реформы в стране. Информация об этом была размещена на официальном Telegram-канале Акорды , передает Lada.kz

Фото: Аkorda.kz

Токаев подчеркнул значимость налоговой системы, назвав её основой функционирования государства. Он отметил, что полноценное выполнение социальных обязательств и других государственных функций напрямую зависит от наполнения бюджета. Президент сослался на мнение известного экономиста Жаксыбека Кулекеева, а также упомянул конструктивные предложения, прозвучавшие от участников курултая – Кайырбека Арыстанбекова, Марата Башимова, Ерлана Саирова, Расула Рысмамбетова и Мурата Абенова.

Президент также акцентировал внимание на необходимости разъяснять гражданам суть предлагаемых реформ доступным языком. Он подчеркнул, что не все граждане глубоко разбираются в вопросах экономики и финансов, и поэтому необходимо доносить до общества четкое понимание целей и последствий предлагаемых мер.

Токаев сообщил, что правительством были представлены новые подходы к налоговой реформе, которые он охарактеризовал как правильные и учитывающие важные экономические и социальные аспекты. По его словам, в профессиональных кругах и обществе уже есть понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). При этом он признал наличие критических мнений, отметив, что часто подобные взгляды не учитывают текущую реальную экономическую ситуацию.

Президент напомнил, что Казахстан является государством с выраженной социальной направленностью, поэтому социальные расходы занимают свыше половины бюджета страны. Он подтвердил намерение продолжать инвестирование в образование и здравоохранение, назвав это конституционной обязанностью государства. Вместе с тем он заявил о необходимости оказывать поддержку действительно нуждающимся гражданам, исключая любые злоупотребления и мошенничества. В этой связи Токаев поручил правительству до конца года принять решение по оптимизации неприоритетных бюджетных расходов.