18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.03.2025, 16:34

Налоговая реформа в Казахстане: Токаев сделал заявление

Новости Казахстана 0 434

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на Национальном курултае в Бурабае выступил с заявлением относительно налоговой реформы в стране. Информация об этом была размещена на официальном Telegram-канале Акорды, передает Lada.kz

Фото: Аkorda.kz
Фото: Аkorda.kz

Токаев подчеркнул значимость налоговой системы, назвав её основой функционирования государства. Он отметил, что полноценное выполнение социальных обязательств и других государственных функций напрямую зависит от наполнения бюджета. Президент сослался на мнение известного экономиста Жаксыбека Кулекеева, а также упомянул конструктивные предложения, прозвучавшие от участников курултая – Кайырбека Арыстанбекова, Марата Башимова, Ерлана Саирова, Расула Рысмамбетова и Мурата Абенова.

Президент также акцентировал внимание на необходимости разъяснять гражданам суть предлагаемых реформ доступным языком. Он подчеркнул, что не все граждане глубоко разбираются в вопросах экономики и финансов, и поэтому необходимо доносить до общества четкое понимание целей и последствий предлагаемых мер.

Токаев сообщил, что правительством были представлены новые подходы к налоговой реформе, которые он охарактеризовал как правильные и учитывающие важные экономические и социальные аспекты. По его словам, в профессиональных кругах и обществе уже есть понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). При этом он признал наличие критических мнений, отметив, что часто подобные взгляды не учитывают текущую реальную экономическую ситуацию.

Президент напомнил, что Казахстан является государством с выраженной социальной направленностью, поэтому социальные расходы занимают свыше половины бюджета страны. Он подтвердил намерение продолжать инвестирование в образование и здравоохранение, назвав это конституционной обязанностью государства. Вместе с тем он заявил о необходимости оказывать поддержку действительно нуждающимся гражданам, исключая любые злоупотребления и мошенничества. В этой связи Токаев поручил правительству до конца года принять решение по оптимизации неприоритетных бюджетных расходов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...