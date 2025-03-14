Токаев напомнил о роли советских деятелей в голодоморе в Казахстане

На IV заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу присвоения улицам и организациям имен людей, чьи заслуги не имеют документального подтверждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
«Наши выдающиеся исторические личности заслуживают того, чтобы их память была увековечена. Это важная часть национальной идентичности, и сохранение этой памяти – наш гражданский долг. Однако нельзя использовать ономастику как инструмент для возвеличивания персон, чьи "исторические заслуги" не подкреплены архивными данными.
Особенно настораживает мифологизация советских деятелей, включая тех, кто был причастен к организации Ашаршылық (массового голода – прим. авт.). Причем этим занимаются люди, сделавшие карьеру уже в годы независимости Казахстана. Это тревожная тенденция, которую сложно понять. В целом, необходимо систематизировать работу в данной сфере», — заявил президент.
Он также подчеркнул, что в стране ведется масштабная работа по упорядочению ономастики.
«При присвоении или изменении названий улиц и населенных пунктов местные власти допускали немало ошибок. Были случаи, когда имена выбирались на основе земляческих или родственных связей. В связи с этим было принято решение централизовать этот процесс. Теперь у нас есть четкий и единый регламент ономастической деятельности», — отметил Токаев.
Президент добавил, что при присвоении имен необходимо соблюдать принципы исторической справедливости.
Кроме того, Токаев затронул вопросы религиозных течений в стране и поручил адаптировать законодательство в этой сфере.
Глава государства также высказался о важности популяризации национальной одежды.
«Вместо того чтобы носить скрывающие лицо черные одеяния, гораздо лучше выбирать национальный стиль. Наша традиционная одежда подчеркивает этническую идентичность, и ее необходимо активно продвигать», — подчеркнул он.
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