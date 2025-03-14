Токаев напомнил о роли советских деятелей в голодоморе в Казахстане

На IV заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу присвоения улицам и организациям имен людей, чьи заслуги не имеют документального подтверждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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«Наши выдающиеся исторические личности заслуживают того, чтобы их память была увековечена. Это важная часть национальной идентичности, и сохранение этой памяти – наш гражданский долг. Однако нельзя использовать ономастику как инструмент для возвеличивания персон, чьи "исторические заслуги" не подкреплены архивными данными.

Особенно настораживает мифологизация советских деятелей, включая тех, кто был причастен к организации Ашаршылық (массового голода – прим. авт.). Причем этим занимаются люди, сделавшие карьеру уже в годы независимости Казахстана. Это тревожная тенденция, которую сложно понять. В целом, необходимо систематизировать работу в данной сфере», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что в стране ведется масштабная работа по упорядочению ономастики.

«При присвоении или изменении названий улиц и населенных пунктов местные власти допускали немало ошибок. Были случаи, когда имена выбирались на основе земляческих или родственных связей. В связи с этим было принято решение централизовать этот процесс. Теперь у нас есть четкий и единый регламент ономастической деятельности», — отметил Токаев.

Президент добавил, что при присвоении имен необходимо соблюдать принципы исторической справедливости.

Кроме того, Токаев затронул вопросы религиозных течений в стране и поручил адаптировать законодательство в этой сфере.

Глава государства также высказался о важности популяризации национальной одежды.