Казахстан вносит изменения в правила налогового резидентства

С 14 марта 2025 года заявление на получение подтверждения налогового резидентства будет приниматься только через новый кабинет налогоплательщика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД).
Подтверждение налогового резидентства теперь возможно только через обновленный кабинет налогоплательщика в информационной системе налогового администрирования (КНП ИСНА).
С 14 марта 2025 года все заявления будут обрабатываться исключительно через КНП ИСНА. Ранее поданные документы останутся доступными в прежнем Кабинете налогоплательщика по адресу: https://cabinet.kgd.gov.kz.
Если у вас возникли сложности с регистрацией в КНП ИСНА, обращайтесь по телефонам:
? 8 (7172) 73 55 11
? +7 (705) 956 53 71
По вопросам работы нового кабинета можно оставить обращение в разделе «Поддержка» → «Обратная связь» внутри КНП ИСНА.
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