Казахстан вносит изменения в правила налогового резидентства

С 14 марта 2025 года заявление на получение подтверждения налогового резидентства будет приниматься только через новый кабинет налогоплательщика, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД).

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подтверждение налогового резидентства теперь возможно только через обновленный кабинет налогоплательщика в информационной системе налогового администрирования (КНП ИСНА).

Что изменится для налогоплательщиков?

С 14 марта 2025 года все заявления будут обрабатываться исключительно через КНП ИСНА. Ранее поданные документы останутся доступными в прежнем Кабинете налогоплательщика по адресу: https://cabinet.kgd.gov.kz.

Где получить помощь?

Если у вас возникли сложности с регистрацией в КНП ИСНА, обращайтесь по телефонам:

? 8 (7172) 73 55 11

? +7 (705) 956 53 71

По вопросам работы нового кабинета можно оставить обращение в разделе «Поддержка» → «Обратная связь» внутри КНП ИСНА.