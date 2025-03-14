18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.03.2025, 18:08

"Разоблачает политическое лицемерие": Токаев выразил поддержку Трампу

Новости Казахстана 0 452

14 февраля в Бурабае состоялось IV заседание Национального курултая, в ходе которого Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по ключевым мировым тенденциям и затронул актуальные вопросы международных отношений. В своей речи он отметил ослабление влияния глобализма и рост националистических настроений в мировой политике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в современном мире на передний план выходят государственный национализм, усиление борьбы за сферы влияния и активная регионализация политических процессов. Эти явления, по его мнению, становятся определяющими в формировании новой системы международных отношений.

Критика внешнего влияния и поддержка традиционных ценностей

Касаясь вопросов идеологии, Президент Казахстана выразил мнение о том, что многие страны на протяжении десятилетий сталкивались с навязыванием определённых демократических моральных ценностей, включая продвижение прав ЛГБТ-сообщества. Под прикрытием этих лозунгов, по его словам, различные международные неправительственные организации и фонды активно вмешивались во внутренние дела государств, порой грубо нарушая их суверенитет.

Президент отметил, что в действительности такие вмешательства часто сопровождались финансовыми махинациями и масштабными злоупотреблениями, которые приводили к нецелевому расходованию миллиардных бюджетов. При этом, как подчеркнул Токаев, личные капиталы большинства активных борцов за демократию, права человека, свободу прессы и антикоррупционные инициативы зачастую не соответствуют их официальным доходам, что вызывает вопросы об их истинных мотивах.

В этой связи казахстанский лидер выразил поддержку работе, проводимой нынешней администрацией США под руководством президента Дональда Трампа, которая направлена на разоблачение политического лицемерия так называемого "глубинного государства", выявление масштабных злоупотреблений и восстановление традиционных моральных ценностей.

Роль США в мировой политике

Говоря о влиянии Соединённых Штатов на мировые процессы, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все события, происходящие в этой стране, так или иначе сказываются на остальном мире. В силу своего экономического и политического веса США остаются государством, определяющим глобальную повестку, что делает их внутреннюю политику значимой для других стран.

Критика системы зарубежных стажировок казахстанских учёных

Помимо международных тем, в своём выступлении глава Казахстана затронул вопросы внутренней политики и развития научного потенциала страны. В частности, он подверг критике сложившийся порядок направления казахстанских учёных на зарубежные стажировки. По мнению Токаева, существующая система требует пересмотра и совершенствования, так как её эффективность оставляет желать лучшего.

Президент отметил, что государство должно выстраивать более прозрачную и результативную систему поддержки казахстанских исследователей, обеспечивая им достойные условия для повышения квалификации и обмена опытом за рубежом, но при этом исключая коррупционные риски и непрозрачное распределение средств.

Таким образом, заседание Национального курултая стало площадкой для обсуждения ключевых мировых и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Казахстан, а также позволило обозначить стратегические приоритеты страны в условиях глобальных перемен.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...