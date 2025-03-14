"Разоблачает политическое лицемерие": Токаев выразил поддержку Трампу

14 февраля в Бурабае состоялось IV заседание Национального курултая, в ходе которого Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по ключевым мировым тенденциям и затронул актуальные вопросы международных отношений. В своей речи он отметил ослабление влияния глобализма и рост националистических настроений в мировой политике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Глава государства подчеркнул, что в современном мире на передний план выходят государственный национализм, усиление борьбы за сферы влияния и активная регионализация политических процессов. Эти явления, по его мнению, становятся определяющими в формировании новой системы международных отношений.

Критика внешнего влияния и поддержка традиционных ценностей

Касаясь вопросов идеологии, Президент Казахстана выразил мнение о том, что многие страны на протяжении десятилетий сталкивались с навязыванием определённых демократических моральных ценностей, включая продвижение прав ЛГБТ-сообщества. Под прикрытием этих лозунгов, по его словам, различные международные неправительственные организации и фонды активно вмешивались во внутренние дела государств, порой грубо нарушая их суверенитет.

Президент отметил, что в действительности такие вмешательства часто сопровождались финансовыми махинациями и масштабными злоупотреблениями, которые приводили к нецелевому расходованию миллиардных бюджетов. При этом, как подчеркнул Токаев, личные капиталы большинства активных борцов за демократию, права человека, свободу прессы и антикоррупционные инициативы зачастую не соответствуют их официальным доходам, что вызывает вопросы об их истинных мотивах.

В этой связи казахстанский лидер выразил поддержку работе, проводимой нынешней администрацией США под руководством президента Дональда Трампа, которая направлена на разоблачение политического лицемерия так называемого "глубинного государства", выявление масштабных злоупотреблений и восстановление традиционных моральных ценностей.

Роль США в мировой политике

Говоря о влиянии Соединённых Штатов на мировые процессы, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все события, происходящие в этой стране, так или иначе сказываются на остальном мире. В силу своего экономического и политического веса США остаются государством, определяющим глобальную повестку, что делает их внутреннюю политику значимой для других стран.

Критика системы зарубежных стажировок казахстанских учёных

Помимо международных тем, в своём выступлении глава Казахстана затронул вопросы внутренней политики и развития научного потенциала страны. В частности, он подверг критике сложившийся порядок направления казахстанских учёных на зарубежные стажировки. По мнению Токаева, существующая система требует пересмотра и совершенствования, так как её эффективность оставляет желать лучшего.

Президент отметил, что государство должно выстраивать более прозрачную и результативную систему поддержки казахстанских исследователей, обеспечивая им достойные условия для повышения квалификации и обмена опытом за рубежом, но при этом исключая коррупционные риски и непрозрачное распределение средств.

Таким образом, заседание Национального курултая стало площадкой для обсуждения ключевых мировых и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Казахстан, а также позволило обозначить стратегические приоритеты страны в условиях глобальных перемен.