Казахстанцу сломали челюсть за то, что он неправильно пожал руку

В сентябре прошлого года в поселке Таскала Западно-Казахстанской области произошел инцидент, который впоследствии стал предметом судебного разбирательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

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По данным следствия, конфликт начался с, казалось бы, незначительного недоразумения. Подсудимый встретил знакомого, направлявшегося в магазин, и в знак приветствия протянул ему обе руки. Однако мужчина ответил обычным рукопожатием одной ладонью. Этот жест был воспринят подсудимым как проявление неуважения, что спровоцировало словесную перепалку, быстро переросшую в открытую агрессию. В разгар конфликта подсудимый нанес потерпевшему удар в лицо.

В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы у пострадавшего был диагностирован перелом нижней челюсти.

Суд признал А. виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, из хулиганских побуждений и приговорил к одному году шести месяцам лишения свободы, с применением ст.63 УК к условному наказанию.

Приговор суда вступил в законную силу.