Максимальная прибыль: какие банки Казахстана предлагают лучшие ставки в 2025 году

Аналитики портала изучили 173 депозитных предложения и выделили лучшие варианты, отличающиеся условиями по процентным ставкам, срокам размещения и валютам.
Топовые депозиты от ForteBank
Депозит с возможностью снятия
- Процентная ставка: от 13,9%
- Срок: от 3 месяцев
- Пополнение: допускается в любое время
- Валюта: тенге
- Минимальная сумма: от 1 000 тенге
- Эффективная ставка (ГЭСВ): от 13,6% до 13,9%
Другие предложения:
- Депозит в долларах США – ставка от 1%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма $10
- Сберегательный вклад – ставка от 14%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
- Депозит без возможности снятия – ставка от 11,3%, срок от 12 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
- Депозит в долларах США без снятия – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $300
Выгодные депозиты от VTB
Депозитный сертификат
- Процентная ставка: 17%
- Срок: от 6 месяцев
- Пополнение: не предусмотрено
- Минимальная сумма: от 1 млн тенге
Дополнительные варианты:
- Вклад «Доходный» – ставка от 14,5%, срок 6 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
- Вклад «Комфортный» – ставка от 13,2%, срок 12 месяцев, возможность пополнения
- «Образовательный – AQYL» – ставка от 13,2%, срок от 36 месяцев, участие в госпрограмме
- Безымянный депозит – ставка от 14%, срок 12 месяцев, пополнение возможно
Депозиты Home Credit Bank
Вклад «Простой»
- Процентная ставка: от 13,08%
- Срок: 12 месяцев
- Минимальная сумма: от 1 000 тенге
- Эффективная ставка (ГЭСВ): 14%
Другие предложения:
- Сберегательный акционный – ставка от 16,53%, срок 3 месяца, без пополнения
- Почтовый Хоум – ставка от 13,08%, срок 12 месяцев, оформляется в Казпочте
- Простой (USD) – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $10
- Сберегательный Хоум Плюс – ставка от 14,82%, срок 6-12 месяцев
Высокодоходные вклады от Bereke Bank
Депозит «Акция»
- Процентная ставка: от 18%
- Срок: от 2 месяцев
- Минимальная сумма: 5 000 тенге
- Продление: не предусмотрено
Другие предложения:
- «Выгодный» – ставка от 17,2%, срок 6 месяцев, без пополнения
- «Гибкий» – ставка от 14%, проценты начисляются ежедневно
- Bereke Депозит без снятия (3-24 мес.) – ставка от 14,9% до 11,53%
Лучшее предложение от Банк ЦентрКредит
Срочный депозит «Чемпион»
- Процентная ставка: 0,1% (в рублях РФ)
- Срок: от 13 до 24 месяцев
- Минимальная сумма: 1 000 рублей
- Пополнение: возможно
Как выбрать подходящий депозит
При выборе вклада стоит учитывать процентную ставку, срок, возможность пополнения и условия снятия средств. Если приоритет – высокая доходность, выгодные условия предлагают Bereke Bank и VTB. Для вкладов в иностранной валюте подойдут предложения ForteBank и Home Credit Bank.
Важно отметить, что все депозиты застрахованы в рамках государственной гарантии в установленных пределах.
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