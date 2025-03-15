Максимальная прибыль: какие банки Казахстана предлагают лучшие ставки в 2025 году

Казахстанские банки предлагают разнообразные депозитные программы, позволяя каждому клиенту подобрать оптимальный вариант для размещения своих средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Prodengi.kz.

Фото: pixabay.com

Аналитики портала изучили 173 депозитных предложения и выделили лучшие варианты, отличающиеся условиями по процентным ставкам, срокам размещения и валютам.

Топовые депозиты от ForteBank

Депозит с возможностью снятия

Процентная ставка: от 13,9%

от 13,9% Срок: от 3 месяцев

от 3 месяцев Пополнение: допускается в любое время

допускается в любое время Валюта: тенге

тенге Минимальная сумма: от 1 000 тенге

от 1 000 тенге Эффективная ставка (ГЭСВ): от 13,6% до 13,9%

Другие предложения:

Депозит в долларах США – ставка от 1%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма $10

– ставка от 1%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма $10 Сберегательный вклад – ставка от 14%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге

– ставка от 14%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге Депозит без возможности снятия – ставка от 11,3%, срок от 12 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге

– ставка от 11,3%, срок от 12 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге Депозит в долларах США без снятия – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $300

Выгодные депозиты от VTB

Депозитный сертификат

Процентная ставка: 17%

17% Срок: от 6 месяцев

от 6 месяцев Пополнение: не предусмотрено

не предусмотрено Минимальная сумма: от 1 млн тенге

Дополнительные варианты:

Вклад «Доходный» – ставка от 14,5%, срок 6 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге

– ставка от 14,5%, срок 6 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге Вклад «Комфортный» – ставка от 13,2%, срок 12 месяцев, возможность пополнения

– ставка от 13,2%, срок 12 месяцев, возможность пополнения «Образовательный – AQYL» – ставка от 13,2%, срок от 36 месяцев, участие в госпрограмме

– ставка от 13,2%, срок от 36 месяцев, участие в госпрограмме Безымянный депозит – ставка от 14%, срок 12 месяцев, пополнение возможно

Депозиты Home Credit Bank

Вклад «Простой»

Процентная ставка: от 13,08%

от 13,08% Срок: 12 месяцев

12 месяцев Минимальная сумма: от 1 000 тенге

от 1 000 тенге Эффективная ставка (ГЭСВ): 14%

Другие предложения:

Сберегательный акционный – ставка от 16,53%, срок 3 месяца, без пополнения

– ставка от 16,53%, срок 3 месяца, без пополнения Почтовый Хоум – ставка от 13,08%, срок 12 месяцев, оформляется в Казпочте

– ставка от 13,08%, срок 12 месяцев, оформляется в Казпочте Простой (USD) – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $10

– ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $10 Сберегательный Хоум Плюс – ставка от 14,82%, срок 6-12 месяцев

Высокодоходные вклады от Bereke Bank

Депозит «Акция»

Процентная ставка: от 18%

от 18% Срок: от 2 месяцев

от 2 месяцев Минимальная сумма: 5 000 тенге

5 000 тенге Продление: не предусмотрено

Другие предложения:

«Выгодный» – ставка от 17,2%, срок 6 месяцев, без пополнения

– ставка от 17,2%, срок 6 месяцев, без пополнения «Гибкий» – ставка от 14%, проценты начисляются ежедневно

– ставка от 14%, проценты начисляются ежедневно Bereke Депозит без снятия (3-24 мес.) – ставка от 14,9% до 11,53%

Лучшее предложение от Банк ЦентрКредит

Срочный депозит «Чемпион»

Процентная ставка: 0,1% (в рублях РФ)

0,1% (в рублях РФ) Срок: от 13 до 24 месяцев

от 13 до 24 месяцев Минимальная сумма: 1 000 рублей

1 000 рублей Пополнение: возможно

Как выбрать подходящий депозит

При выборе вклада стоит учитывать процентную ставку, срок, возможность пополнения и условия снятия средств. Если приоритет – высокая доходность, выгодные условия предлагают Bereke Bank и VTB. Для вкладов в иностранной валюте подойдут предложения ForteBank и Home Credit Bank.

Важно отметить, что все депозиты застрахованы в рамках государственной гарантии в установленных пределах.