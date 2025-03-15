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14.03.2025, 20:20

Максимальная прибыль: какие банки Казахстана предлагают лучшие ставки в 2025 году

Новости Казахстана 0 411

Казахстанские банки предлагают разнообразные депозитные программы, позволяя каждому клиенту подобрать оптимальный вариант для размещения своих средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Prodengi.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Аналитики портала изучили 173 депозитных предложения и выделили лучшие варианты, отличающиеся условиями по процентным ставкам, срокам размещения и валютам.

Топовые депозиты от ForteBank

Депозит с возможностью снятия

  • Процентная ставка: от 13,9%
  • Срок: от 3 месяцев
  • Пополнение: допускается в любое время
  • Валюта: тенге
  • Минимальная сумма: от 1 000 тенге
  • Эффективная ставка (ГЭСВ): от 13,6% до 13,9%

Другие предложения:

  • Депозит в долларах США – ставка от 1%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма $10
  • Сберегательный вклад – ставка от 14%, срок от 3 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
  • Депозит без возможности снятия – ставка от 11,3%, срок от 12 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
  • Депозит в долларах США без снятия – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $300

Выгодные депозиты от VTB

Депозитный сертификат

  • Процентная ставка: 17%
  • Срок: от 6 месяцев
  • Пополнение: не предусмотрено
  • Минимальная сумма: от 1 млн тенге

Дополнительные варианты:

  • Вклад «Доходный» – ставка от 14,5%, срок 6 месяцев, минимальная сумма 100 000 тенге
  • Вклад «Комфортный» – ставка от 13,2%, срок 12 месяцев, возможность пополнения
  • «Образовательный – AQYL» – ставка от 13,2%, срок от 36 месяцев, участие в госпрограмме
  • Безымянный депозит – ставка от 14%, срок 12 месяцев, пополнение возможно

Депозиты Home Credit Bank

Вклад «Простой»

  • Процентная ставка: от 13,08%
  • Срок: 12 месяцев
  • Минимальная сумма: от 1 000 тенге
  • Эффективная ставка (ГЭСВ): 14%

Другие предложения:

  • Сберегательный акционный – ставка от 16,53%, срок 3 месяца, без пополнения
  • Почтовый Хоум – ставка от 13,08%, срок 12 месяцев, оформляется в Казпочте
  • Простой (USD) – ставка от 1%, срок 12 месяцев, минимальная сумма $10
  • Сберегательный Хоум Плюс – ставка от 14,82%, срок 6-12 месяцев

Высокодоходные вклады от Bereke Bank

Депозит «Акция»

  • Процентная ставка: от 18%
  • Срок: от 2 месяцев
  • Минимальная сумма: 5 000 тенге
  • Продление: не предусмотрено

Другие предложения:

  • «Выгодный» – ставка от 17,2%, срок 6 месяцев, без пополнения
  • «Гибкий» – ставка от 14%, проценты начисляются ежедневно
  • Bereke Депозит без снятия (3-24 мес.) – ставка от 14,9% до 11,53%

Лучшее предложение от Банк ЦентрКредит

Срочный депозит «Чемпион»

  • Процентная ставка: 0,1% (в рублях РФ)
  • Срок: от 13 до 24 месяцев
  • Минимальная сумма: 1 000 рублей
  • Пополнение: возможно

Как выбрать подходящий депозит

При выборе вклада стоит учитывать процентную ставку, срок, возможность пополнения и условия снятия средств. Если приоритет – высокая доходность, выгодные условия предлагают Bereke Bank и VTB. Для вкладов в иностранной валюте подойдут предложения ForteBank и Home Credit Bank.

Важно отметить, что все депозиты застрахованы в рамках государственной гарантии в установленных пределах.

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