Любовь и разлука: где в Казахстане чаще всего женятся и разводятся?

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК , в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тыс. браков, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Lada.kz

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Общий коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек.

Наибольшее число браков зафиксировано в Астане – коэффициент брачности составил 7,34 на 1000 человек. Также высокие показатели отмечены в Алматинской области (6,98) и области Ұлытау (6,70). Самый низкий уровень зарегистрирован в Западно-Казахстанской области – 5,58 на 1000 человек.

Согласно статистике, впервые вступили в брак 78% мужчин и 79,1% женщин от общего числа зарегистрированных союзов. Повторные браки после развода заключили 20,8% мужчин и 19,4% женщин. В городах было зарегистрировано 82,1 тыс. браков (66,4%), в сельской местности – 41,5 тыс. (33,6%).

Средний возраст вступления в первый брак в 2024 году составил 27,9 лет для мужчин и 25,2 лет для женщин.

Летние месяцы – пик свадебного сезона

Наибольшее количество браков заключено в июне (11 675), июле (13 739) и августе (12 936). Большая часть зарегистрированных союзов (81,8%) была моноэтнической, а межэтнические браки составили 18,2%.

Динамика разводов в 2024 году

В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 40,5 тыс. разводов. В городах расторгнуто 30,1 тыс. браков (74,4%), в сельской местности – 10,4 тыс. (25,6%).

Общий коэффициент разводимости составил 2,01 на 1000 человек. Наибольший уровень разводов отмечен в Восточно-Казахстанской области (3,12 на 1000 человек), Карагандинской (3,11) и Павлодарской (3,09). Наименьший показатель зафиксирован в Туркестанской области – 0,9 на 1000 человек.

Наибольшее число разводов (35%) произошло среди пар, проживших в браке 1–4 года. Около 25% разводов зафиксировано среди семей с брачным стажем от 5 до 9 лет, а 8% пар расстались в течение первого года после свадьбы.