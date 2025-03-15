Загадочные пятна на теле младенца из Семея: врачи озвучили предварительный диагноз

Врачи озвучили предварительный диагноз младенца из города Семей, чья кожа покрылась пятнами, напоминающими ожоги. По предварительным данным, у мальчика может быть нарушение свертываемости крови, что и стало причиной появления подобных симптомов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Ранее мальчик был экстренно доставлен санавиацией в Астану в критическом состоянии. В настоящее время он остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает сайт телеканала КТК.

По словам врачей, новых поражений кожи не наблюдается. Версия ожога в столичном медицинском центре пока не исключена, однако для окончательных выводов требуются дополнительные исследования и консультации специалистов.

Предварительный диагноз – тромбогеморрагический синдром.

«Состояние ребенка, возможно, связано с нарушением свертываемости крови. Основной диагноз – внутримозговая субарахноидальная и субдуральная гематома, из-за которой была проведена операция. Окончательные выводы можно будет сделать после дополнительных исследований. На данный момент у ребенка диагностирован тромбогеморрагический синдром, осложненный некрозами кожных покровов», – сообщил заместитель директора Национального научного центра материнства и детства Астаны Талгат Ибраев.

Ранее сообщалось, что родители новорожденного после операции обнаружили на его теле пятна, напоминающие ожоги. Первоначально медики предположили, что причиной мог стать специальный коврик, использовавшийся для регулирования температуры во время хирургического вмешательства. Однако позже появилась версия о возможном генетическом заболевании.

Так как врачи в области Абай не смогли точно установить диагноз, ребенка в тяжелом состоянии отправили санавиацией в Астану.

Кроме того, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы – родители подали заявление в полицию.