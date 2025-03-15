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15.03.2025, 11:35

Цены на говядину в Казахстане значительно ниже европейских

Новости Казахстана 0 487

Лид: По данным международного сервиса Numbeo на 7 марта 2025 года, Казахстан занимает 101-е место из 127 стран по стоимости говяжьей вырезки, с ценой 7,4 доллара США за килограмм. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025 года мировые цены на мясо выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на  ranking.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан входит в число стран с самыми низкими ценами на говядину. Согласно данным международного сервиса Numbeo на 7 марта 2025 года, стоимость килограмма говяжьей вырезки в Казахстане составляет 7,4 доллара США (примерно 3 600 тенге). Среди 127 стран, участвующих в рейтинге, Казахстан занимает 101-е место.

Схожие цены на говядину наблюдаются и в соседних государствах. В России, Кыргызстане и Таджикистане стоимость говядины составляет чуть более 7 долларов США за килограмм, а в Узбекистане — 8,1 доллара США.

В то же время, в европейских странах цены на говядину значительно выше. В Швейцарии стоимость килограмма говяжьей вырезки достигает 44,3 доллара США (около 21 800 тенге), а в Исландии — 38,7 доллара США (примерно 19 000 тенге).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025 года мировые цены на мясо выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с устойчиво высоким спросом на говядину.

В Казахстане за последний год индекс потребительских цен на мясо и мясные продукты также увеличился, но не столь значительно, как в мире. Статистические данные показывают сезонные колебания: зимой и в первой половине весны темпы удорожания достигали до 6%, а летом снижались до 3,5–4%. В феврале 2025 года мясо в Казахстане стоило на 6,2% дороже, чем годом ранее. При этом стоимость говядины увеличилась на 7,9%, а мяса птицы — на 6,2%. Другие виды мяса подорожали незначительно — до 4%.

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