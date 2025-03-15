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15.03.2025, 12:10

Будущее детей в 2050 году: демография, экология и технологии в Казахстане

Новости Казахстана 0 558

 К 2050 году численность детей в мире останется на уровне 2,3 миллиарда, при этом в Казахстане ожидается рост детского населения с 6,1 до 8,2 миллиона. Около 1 миллиарда детей уже проживают в странах с высоким риском климатических катастроф. Развитие цифровых технологий может усилить неравенство между странами с разным уровнем доступа к интернету, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ranking.kz.

Фото: https://www.shutterstock.coml
Фото: https://www.shutterstock.coml

Эксперты ЮНИСЕФ и исследовательского центра Innocenti прогнозируют, что к 2050 году численность детей в мире останется на уровне 2,3 миллиарда, тогда как взрослое население вырастет с 5,8 до 7,5 миллиарда человек. В развитых странах ожидается снижение числа детей: в Восточной Европе с 88 до 76 миллионов, в Центральной Азии и Европе — с 76 до 67 миллионов. В то же время в Африке прогнозируется значительный рост детского населения.

В Казахстане, по данным Центра развития трудовых ресурсов, ожидается увеличение числа детей с 6,1 миллиона в 2023 году до 8,2 миллиона в 2050 году, что составляет рост на 35,8%.

Экология

Климатические изменения и экологический кризис представляют серьезную угрозу для будущих поколений. По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году 1 миллиард детей проживали в странах с высоким риском климатических и экологических катастроф. В Казахстане климатические изменения могут привести к засухам и нехватке поливной воды, что негативно скажется на сельском хозяйстве и продовольственной безопасности.

Технологии

Развитие цифровых технологий к 2050 году окажет значительное влияние на жизнь детей. Страны с технологическим отставанием могут столкнуться с трудностями в обеспечении базовых навыков и снижением конкурентоспособности на рынке труда. В Казахстане около 7,7% населения, или 1,5 миллиона человек, не имеют доступа к интернету, что может усилить цифровое неравенство.

Таким образом, к 2050 году дети столкнутся с демографическими изменениями, экологическими вызовами и технологическими преобразованиями. Для обеспечения благополучного будущего необходимо уже сегодня принимать меры по адаптации к климатическим изменениям, развитию «зеленой» энергетики и сокращению цифрового разрыва.

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