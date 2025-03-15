Скандальное медресе в Туркестанской области получило более 1,6 миллиарда тенге из бюджета

"Колледж Медресе Сарыагаш" в Туркестанской области, оказавшийся в центре скандала после появления видео с участием имама и детей, с 2018 года получил свыше 1,6 миллиарда тенге из государственного бюджета. Учебное заведение предоставляет образование по специальностям "Исламоведение", "Имам-хатиб" и "Преподаватель". В общей сложности было выделено 900 грантовых мест для студентов, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на tengrinews.kz.

Кадр видео

Недавно в интернете распространилось видео, на котором дети делают массаж ног имаму мечети, что вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание к "Колледжу Медресе Сарыагаш" в Туркестанской области. Согласно данным государственного образовательного заказа, с 2018 по 2024 годы данное учебное заведение получило более 1,6 миллиарда тенге из государственного бюджета. За этот период было выделено 900 грантовых мест для студентов, обучающихся по специальностям "Исламоведение", а также по квалификациям "Имам-хатиб" и "Преподаватель".​

В управлении образования акимата Туркестанской области пояснили, что в соответствии с государственными образовательными стандартами, образовательные учреждения, независимо от религиозной принадлежности, имеют право на государственную поддержку, включая получение грантов. Таким образом, "Сарыагашский медресе-колледж" получил указанное финансирование в рамках этих норм.​

Инцидент с участием имама и детей вызвал общественное обсуждение, и в Духовном управлении мусульман Казахстана выступили с разъяснением по данному вопросу. В управлении образования акимата Туркестанской области также прокомментировали ситуацию, подчеркнув необходимость соблюдения этических норм в образовательных учреждениях.