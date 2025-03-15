Пожар на шинном заводе в Алматинской области: ситуацию контролирует глава МЧС

Сегодня, 15 марта 2025 года на заводе по производству шин в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области произошел пожар. Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, находившийся в регионе с рабочей поездкой, лично координирует действия по ликвидации возгорания. В тушении задействованы около 40 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы,об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.

Фото: МЧС РК

На заводе по производству резиновых шин в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области вспыхнул пожар. Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, находившийся в регионе с рабочей поездкой, незамедлительно прибыл на место происшествия и возглавил координацию работ по тушению.

Чингис Аринов. Фото: МЧС РК

В ликвидации возгорания участвуют около 40 сотрудников и 12 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области и города Алматы. По данным пресс-службы МЧС, высокая температура и значительная пожарная нагрузка осложняют процесс тушения. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Глава МЧС обеспечивает оперативное взаимодействие всех служб и принимает меры для скорейшей ликвидации пожара. Ситуация находится под контролем, предпринимаются все необходимые действия для предотвращения распространения огня и обеспечения безопасности населения.