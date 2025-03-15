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15.03.2025, 17:33

Почему Казахстану нужно свое Агентство по ядерной энергетике – мнение эксперта

Новости Казахстана 0 506

На заседании IV Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Агентства по ядерной энергетике. Председатель Ассоциации развития атомной индустрии Алдияр Токтаров пояснил, для чего стране такая организация, сообщает Zakon.kz.

Фото unsplash
Фото unsplash

По мнению эксперта, это решение назрело уже давно и открывает перед Казахстаном новые перспективы – от строительства трех атомных электростанций до полноценного формирования ядерного кластера.

"Великие дела начинаются с амбициозных решений, и я считаю, что создание такого агентства – единственно верный путь для эффективного и безопасного развития ядерной энергетики. Подобные структуры давно существуют в других странах и успешно выполняют свои задачи. Казахстан – страна с огромным урановым потенциалом, который может и должен быть направлен на усиление наших позиций в атомной энергетике", – отметил Токтаров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что создание Агентства по ядерной энергетике откроет стране возможности для полноценного развития ядерной отрасли.

Эксперт отмечает, что технологическое превосходство – это выбор, а не случайность, и подчеркивает – для того, чтобы его достигнуть, нужно делать упор на те сферы, где у Казахстана есть реальный потенциал.

По его мнению, Агентство должно закрывать комплекс задач:

  • выстраивание единой государственной политики и координация участников отрасли, поскольку сейчас вопросы ядерной энергетики решают разные ведомства;
  • обеспечить ядерную безопасность и контроль, поскольку развитие атомной энергетики невозможно без современной системы регулирования, чтобы гарантировать надежность АЭС и минимизировать риски;
  • развитие инфраструктуры и науки. Это нужно Казахстану, чтобы не просто строить АЭС, но и развивать передовые технологии, и Агентство должно взять на себя координацию этих процессов;
  • международное сотрудничество, поскольку Казахстану важно напрямую работать с ведущими ядерными странами и выстраивать свой путь развития в отрасли.
"Конечно, создание Агентства – не просто формальность, а серьезная структурная реформа. Перед нами стоит несколько ключевых задач", – поясняет эксперт.

Среди таковых он перечислил:

  • формирование экспертного состава, поскольку успех проекта зависит от грамотной команды, куда, по его мнению, должны войти не только чиновники, но и профессионалы отрасли – ученые, инженеры, экономисты, финансисты, эксперты по маркетингу. И что очень важно – переговорщики, которые глубоко разбираются в этих темах и могут грамотно отстаивать национальные интересы;
  • финансирование проектов;
  • работа с общественным мнением.
"Уверен, что Агентство по ядерной энергетике – тот орган, который возьмет на себя лидерскую роль в развитии отрасли. Если мы используем положительный опыт Франции, России, Китая, Южной Кореи или Канады и будем учиться на их ошибках, то сможем превратить Казахстан в одного из ключевых игроков на мировом ядерном рынке. Для этого нужно видеть не только краткосрочные задачи, но и долгосрочную стратегию: развитие ядерных технологий, внедрение новых решений в медицине, промышленности, экологии", – добавил Токтаров.

Он считает, что когда Агентство справится с этой миссией, Казахстан не только обеспечит себя чистой энергией, но и станет центром ядерных инноваций в регионе.

Выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае 14 марта 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для страны стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Поэтому, по его мнению, необходимо возвести не одну, а три атомные электростанции и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер.

 

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