Бесплатное здравоохранение в Казахстане: миф или реальность?

Многих жителей Казахстана волнует вопрос: что делать, если у человека отсутствует статус застрахованного в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)? В такой ситуации действительно могут возникнуть ограничения в доступе к медицинским услугам, однако это не означает, что человек остается без помощи. Государство обеспечивает минимальный гарантированный объем медицинских услуг, которые предоставляются вне зависимости от наличия или отсутствия страховых отчислений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay.com

Какие именно медицинские услуги доступны бесплатно, кто может ими воспользоваться и как получить помощь в рамках этой программы? Давайте разберемся подробнее.

Кто имеет право на бесплатные медицинские услуги?

ГОБМП финансируется из госбюджета и предоставляется следующим категориям:

✅ Гражданам Казахстана

✅ Кандасам

✅ Беженцам

✅ Иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК

Какие услуги доступны бесплатно?

✔ Скорая медицинская помощь – без ограничений, в любых экстренных случаях (травмы, инфаркты, инсульты и т. д.).

✔ Прием в поликлинике – профилактические осмотры, вакцинация, лечение инфекционных и некоторых хронических заболеваний.

✔ Лечение социально значимых болезней – туберкулез, ВИЧ, онкология, диабет, психические расстройства.

✔ Дневной стационар – лечение без круглосуточного пребывания в больнице.

✔ Госпитализация при экстренных состояниях – в случаях инфекционных заболеваний, серьезных травм и срочных операций.

✔ Паллиативная помощь – обезболивание и поддерживающая терапия для неизлечимых больных.

✔ Бесплатные лекарства – для определенных групп пациентов, например, с диабетом, астмой, онкологией и т. д.

Как получить бесплатную медпомощь?

✔ Обратиться в поликлинику по месту прикрепления – в рамках ГОБМП вам обязаны оказать помощь.

✔ Вызвать скорую помощь в экстренных ситуациях – отказ в таких случаях незаконен.

✔ Проверить свой статус в системе ОСМС – через портал или работодателя (возможны ошибки с отчислениями).

✔ Связаться с Фондом медицинского страхования (номер 1432, звонок бесплатный).

Что делать при незаконном отказе в медпомощи?

1️⃣ Потребовать письменный отказ с разъяснением причин.

2️⃣ Позвонить в Фонд социального медицинского страхования (1432).

3️⃣ Оставить жалобу в Минздрав через портал.

4️⃣ В случае грубого нарушения обратиться в прокуратуру.

Осознание своих законных прав может значительно облегчить доступ к медицинской помощи, даже если у вас отсутствует статус застрахованного. Важно не пренебрегать собственным здоровьем и своевременно обращаться за медицинской поддержкой при возникновении необходимости. Независимо от наличия страховки, существуют ситуации, в которых вам обязаны оказать помощь, поэтому не стоит откладывать визит к врачу или медицинскому специалисту. Знание своих возможностей в сфере здравоохранения поможет вам получить необходимое лечение и поддержку, обеспечивая заботу о своем здоровье без лишних препятствий.