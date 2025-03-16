Няня украла бриллианты на миллион тенге в Астане

В Астане 42-летняя няня похитила ювелирные украшения на сумму более миллиона тенге, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным департамента полиции Астаны, хозяйка дома обнаружила пропажу кольца с бриллиантом, золотой цепочки и бриллиантового набора. В ходе расследования выяснилось, что к краже причастна 42-летняя няня, которая некоторое время работала в семье.

Полицейские установили, что женщина совершила преступление, когда хозяев не было дома, а затем сдала похищенные украшения в ломбард. В ходе задержания она призналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, а похищенные ценности были изъяты и возвращены владельцу.

Также было установлено, что няня была ранее судима.

В полиции призвали граждан быть бдительными при найме домашнего персонала, проверять рекомендации и запрашивать копии документов у соискателей, чтобы избежать подобных случаев.