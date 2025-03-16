В Астане ликвидировали call-центр мошенников, обещавших крупные выигрыши

В столице Казахстана полицейские ликвидировали мошеннический call-центр, сотрудники которого звонили гражданам и сообщали о выигрыше автомобилей и квартир. Злоумышленники представлялись сотрудниками интернет-магазинов и требовали перечислить налог для получения приза. В ходе спецоперации задержаны шесть человек, изъято оборудование для совершения преступлений, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности провели операцию по ликвидации мошеннического call-центра, который работал в одном из бизнес-центров Астаны. Как сообщили в Polisia.kz, злоумышленники представлялись сотрудниками интернет-магазинов «Техносмарт», «Байзон» и «Like Me Shop» и сообщали потенциальным жертвам, что те выиграли квартиры или автомобили. Однако для получения приза требовалось оплатить налог, после чего преступники исчезали.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали шестерых работников офиса, все они являются гражданами Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор и wi-fi роутер, которые использовались для обмана граждан.

Кроме того, аналогичные преступления были выявлены в Жетысуской области, где сотрудники полиции совместно с КНБ обнаружили устройства sim-box, использовавшиеся для интернет-мошенничества. В ходе обысков изъято семь sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских операторов, семь мобильных телефонов, два ноутбука, а также пневматическое оружие и армейские каски, предположительно похищенные во время январских событий 2022 года.

По данным фактам начаты досудебные расследования. С начала 2025 года подразделения по борьбе с киберпреступностью выявили и пресекли мошенническое использование 64 sim-box, а также изъяли около 90 тысяч sim-карт казахстанских операторов, которые могли использоваться в преступных схемах.

Если вы столкнулись с подобным мошенничеством, следует обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.