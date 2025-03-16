Житель Алматы хотел увеличить свой доход, но потерял 6 миллионов тенге

Житель Акмолинской области решил заработать на инвестициях, оформил кредит на 6 миллионов тенге, но в итоге потерял все деньги, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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В Зерендинском районе зарегистрирован очередной случай мошенничества, связанный с финансовыми пирамидами. Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, 55-летний мужчина из одного из населенных пунктов поверил в возможность быстрого заработка и решил вложить деньги в инвестиционную платформу.

Чтобы получить первоначальный капитал, мужчина оформил кредит на 6 миллионов тенге, надеясь получить прибыль и вывести средства. Однако после перевода денег мошенники перестали выходить на связь, а сам пострадавший лишился всех вложений.

В этот же день от действий злоумышленников пострадала 66-летняя жительница Кокшетау. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником сотовой компании, и убедил перевести более 700 тысяч тенге.

По данным фактам полицейские начали досудебные расследования и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Правоохранители вновь призвали граждан не доверять подозрительным предложениям о легком заработке, не оформлять кредиты и не переводить деньги третьим лицам.