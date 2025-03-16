Участок трассы затопило между Казахстаном и Россией

Из-за интенсивного таяния снега в Костанайской области произошел перелив воды на участке республиканской трассы «Подъезд к селу Мариновка». Вода покрыла около 40 метров дорожного полотна, достигнув глубины 10 сантиметров. Несмотря на подтопление, движение на данном участке не ограничено, а ситуация находится под контролем служб, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщили в «КазАвтоЖол», участок затопленной трассы расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар. Отсутствие мостового перехода приводит к ежегодному подтоплению дороги в период весеннего паводка.

На месте организовано круглосуточное дежурство специалистов, установлены сигнальные столбики. Для обеспечения безопасности задействованы две единицы спецтехники и три специалиста.

В настоящее время переговоры с Россией о совместном строительстве моста продолжаются. В «КазАвтоЖол» напомнили, что мост позволил бы избежать ежегодного затопления и обеспечил бесперебойное движение транспорта на данном участке.