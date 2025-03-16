Попавший в фотоловушку барсук умилил казахстанцев (видео)

В Чарынском национальном парке камера фотоловушки зафиксировала барсука, который попал в объектив в районе Сартогая. Видео с животным опубликовали в Instagram нацпарка, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Редкие кадры с барсуком были сняты на территории Чарынского нацпарка, что еще раз подтверждает биоразнообразие этого региона. В парке рассказали, что барсук относится к хищным млекопитающим семейства куньих, его длина тела достигает 60-90 сантиметров, а вес варьируется от 8 до 16 килограммов.

Видео вызвало большой интерес среди пользователей соцсетей, которые отметили, что подобные съемки помогают лучше изучить дикую природу Казахстана.