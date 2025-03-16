В Казахстане отчим отдал 15-летнюю девочку 38-летнему мужчине

В Карагандинской области 15-летнюю девочку насильно выдали «замуж» за 38-летнего мужчину, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Информацию о случившемся опубликовал фонд «НеМолчи». Сообщается, что отчим выдал девочку замуж против ее воли. После пяти дней насилия подросток смогла сбежать к родному отцу, который сразу подал заявление в полицию. Однако, по словам активистов, изначально заявление не принимали, а на экспертизу девочку не отправляли, что могло затянуть процесс расследования.

После вмешательства ювенальной полиции подростка направили на экспертизу, но из-за ошибки следователя в оформлении документов девочку вернули без проведения обследования.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента допрошены, назначены необходимые судебные экспертизы. Правоохранители подчеркнули, что в интересах следствия дополнительная информация не разглашается.