Налог на имущество в Казахстане в 2025 году: сколько придется заплатить?

Государство самостоятельно рассчитывает налог для физических лиц, однако граждане могут заранее определить его сумму, чтобы избежать возможных переплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: naqty.kz

Каждый собственник недвижимости в Казахстане обязан уплачивать налог, который не только является законодательно установленной обязанностью, но и служит важным вкладом в развитие инфраструктуры и общественных благ.

Обложению налогом подлежат объекты недвижимости, находящиеся на территории страны: жилые дома, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места, а также иные сооружения, помещения и земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности.

Расчет налога на недвижимость для физических лиц осуществляется по прогрессивной шкале, при которой разные части стоимости облагаются различными ставками. Рассмотрим пример расчета налога на квартиру с кадастровой стоимостью 30 млн тенге.

При вычислениях используется кадастровая стоимость, которая обычно в 3-5 раз ниже рыночной. В мегаполисах и престижных районах рыночная стоимость может быть значительно выше. Таким образом, если взять нашу квартиру в качестве примера, её рыночная цена составит не менее 150 млн тенге.

Ставки налога распределяются следующим образом:

первые 2 млн тенге облагаются по ставке 0,05%,

от 2 до 4 млн тенге – 0,08%,

от 4 до 6 млн тенге – 0,1%,

от 6 до 8 млн тенге – 0,15% и далее по аналогии.

Для окончательного расчета потребуется сложить суммы налогов, рассчитанные по каждой категории. В рассматриваемом примере общий налог составит 96 600 тенге для квартиры с рыночной стоимостью 150 млн тенге (при кадастровой – 30 млн тенге).

Для упрощения расчетов специалисты применяют методику, позволяющую избежать сложных вычислений. Достаточно взять кадастровую стоимость и подставить её в таблицу ставок налога. Например, в нашем случае 10 млн тенге (превышение минимального порога в 20 млн тенге) умножаем на 0,5% и прибавляем 46 600 тенге (сумму налогов, рассчитанную на суммы до 20 млн тенге): (10 000 000 * 0,5%) + 46 600 = 96 600 тенге.

Инфографика: Kazinform

Что такое кадастровая стоимость, и как ее считать?

Можно зайти на портал eGov.kz и узнать кадастровую стоимость через сервис «Получение информации о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество». Или же в ЦОНе при запросе справки о недвижимости. Также можно обратиться в Нацпалату оценщиков, если потребуется официальная рыночная оценка.

Для расчета также используется сложная формула. Стоимость имущества складывается путем перемножения нескольких коэффициентов. Это базовая стоимость одного квадратного метра, зависящая от категории населенного пункта; полезная площадь объекта; коэффициент физического износа; коэффициент функционального износа; коэффициент зонирования; коэффициент изменения МРП.

Базовая стоимость одного квадратного метра регулируется статьей 529 Налогового Кодекса РК. Для городов республиканского значения стоимость установлена на отметке 60 000 тенге, областных центров – 36 000, городов областного значения – 12 000, поселков - 4 200 и сел – 2 700 тенге.

Инфогарфика: Kazinform

Как узнать кадастровую стоимость?

Уточнить кадастровую стоимость можно на портале eGov.kz, воспользовавшись сервисом «Получение информации о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество». Также сведения можно получить в ЦОНе при запросе справки о недвижимости или в Национальной палате оценщиков, если требуется официальная рыночная оценка.

Расчет кадастровой стоимости производится по сложной формуле, учитывающей:

базовую стоимость одного квадратного метра (зависит от типа населенного пункта),

полезную площадь объекта,

коэффициент физического износа,

коэффициент функционального износа,

коэффициент зонирования,

коэффициент изменения МРП.

Базовая стоимость 1 м² устанавливается Налоговым кодексом РК (статья 529):

60 000 тенге – для городов республиканского значения,

36 000 тенге – для областных центров,

12 000 тенге – для городов областного значения,

4 200 тенге – для поселков,

2 700 тенге – для сел.

Пример расчета кадастровой стоимости

Допустим, квартира в Караганде имеет полезную площадь 100 м². Базовая стоимость 1 м² в этом городе составляет 36 000 тенге.

Применяем следующие коэффициенты:

физический износ (например, 20%) – коэффициент 0,8,

функциональный износ (отражает соответствие современным требованиям) – коэффициент 1,

зонирование (определяется расположением недвижимости) – коэффициент 1,

изменение МРП (если последний раз оценка проводилась в 2020 году, а МРП тогда составлял 2 778 тенге, а сейчас – 3 932 тенге, то коэффициент будет 1,416).

Перемножаем показатели: 36 000 * 100 * 0,8 * 1 * 1 * 1,416 = 4 080 960 тенге.

Таким образом, налог на эту квартиру составит 2 681 тенге.

Кто освобождается от уплаты налога?

Некоторые категории граждан освобождены от налога на одно жилище. В их число входят:

Герои Советского Союза и Социалистического Труда,

лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»,

инвалиды и участники Великой Отечественной войны,

инвалиды I и II групп,

пенсионеры,

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа».

Полный список льготников можно найти в Налоговом кодексе РК.

Всем остальным необходимо оплатить налог до 1 октября (например, за 2024 год – до 1 октября 2025 года).