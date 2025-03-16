Казахстанцы смогут увидеть редкое явление

С 17 по 25 марта жители Казахстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление, которое происходит раз в восемь лет. Венера будет видна и вечером, и утром, меняя фазы освещения. После 25 марта планету можно будет увидеть только в утренние часы, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным РИА Новости, благодаря наклону орбиты и близости Венеры к Земле, с 17 по 25 марта она будет находиться далеко от линии эклиптики, что позволит увидеть различные фазы планеты.

Жители восточных и северных регионов Казахстана смогут наблюдать Венеру вечером, сразу после заката, и утром, перед восходом. В этот период будет заметен серп Венеры, известный как «Венерианский месяц».

После 25 марта планету можно будет увидеть только по утрам. В последний раз такое двойное появление Венеры наблюдали в 2017 году. Тогда через телескоп можно было разглядеть смену суток на планете, когда ее поверхность приобретала серо-желтые оттенки.

Астрономы отмечают, что наблюдать это явление можно будет всего несколько минут, и многое будет зависеть от расположения телескопа.