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16.03.2025, 18:53

Кайрату Нуртасу запретили исполнять хиты в Китае

Новости Казахстана 0 427

Казахстанскому певцу Кайрату Нуртасу на концерте в Китае не разрешили исполнить несколько песен, включая популярный хит «Ауырмайды жүрек». О причинах рассказала его мать Гульзира Айдарбекова, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: instagram.com/kair_n/
Фото: instagram.com/kair_n/

Запрет связан с жесткими требованиями китайских властей к концертной деятельности артистов. Несмотря на ограничения, концерт прошел вживую и вызвал большой отклик у зрителей.

Продюсер и мать певца Гульзира Айдарбекова рассказала, что в Китае внимательно проверяют тексты песен перед концертом. Если композиции не прошли одобрение или артист использует фонограмму, выступление останавливают, а организаторы платят штраф.

По ее словам, Кайрату Нуртасу запретили исполнять несколько песен, включая «Ауырмайды жүрек», которую особенно ждали представители уйгурской диаспоры. Кроме того, перед концертом технические специалисты подключили специальный шнур для проверки живого исполнения.

Несмотря на строгий контроль, концерт прошел успешно, и публика осталась в восторге. Айдарбекова отметила, что казахская диаспора в Китае всегда с нетерпением ждет артистов из Казахстана и встречает их тепло и радушно.

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