Арбитр-трансгендер будет судить матч сборной Казахстана

Впервые в международном футболе главным арбитром на поле будет трансгендер – израильская судья Сапир Берман, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: the-sun.com

По данным Sport24.ru, она отсудит два матча: встречу женских юношеских сборных Северной Ирландии и Черногории, а затем матч Черногории против Казахстана. Берман считает этот момент исполнением мечты.

Сапир Берман начала карьеру арбитра 14 лет назад и в 2021 году прошла процедуру смены пола. Это не помешало ей достичь новых высот в профессии – она стала первой трансгендерной судьей на международной арене.

Берман призналась, что испытывает волнение, но для нее важно продолжать заниматься любимым делом. Ее назначение на матчи стало историческим событием в мировом футболе.