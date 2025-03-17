$590 тыс. вместо 590 тыс. тенге: люди, которые стали миллионерами из-за ошибки

В жизни случаются невероятные повороты судьбы, и иногда они приносят внезапное богатство. Банковские ошибки, случайные выигрыши в лотереях и бухгалтерские промахи превратили обычных людей в миллионеров, сообщает со ссылкой на Digitalbusiness.kz.

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Однако не все воспользовались шансом изменить свою жизнь: одни вернули деньги, другие попытались их потратить. Представляем подборку удивительных историй о том, как случайность может повлиять на финансовое положение человека.

Ошибочный банковский перевод: $590 тыс. вместо 590 тыс. тенге

Ануар Аязбеков из Астаны неожиданно получил на свою банковскую карту почти 600 тысяч долларов, вместо 590 тысяч тенге. Ошибка кассира банка, который случайно перевел сумму в долларах, вместо тенге, могла стать для него судьбоносной. Однако мужчина проявил честность и незамедлительно вернул деньги, понимая, что в противном случае девушка, совершившая ошибку, могла бы столкнуться с серьезными проблемами.

Фантастическая сумма на счету: 10 трлн рублей

Челябинский айтишник Тимур Фаткуллин однажды обнаружил на своем счету астрономическую сумму — 10 триллионов рублей. Ошибка системы, обработавшей возврат перевода, на мгновение сделала его самым богатым человеком на планете, богаче Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых. Однако Тимур не стал тратить деньги и честно сообщил о проблеме банку, оставив себе лишь историю для рассказов друзьям.

Кредит без лимита: $2 млн в распоряжении

Житель Австралии Люк Мур столкнулся с необычным случаем: на его пустом счете вдруг появились деньги, и он смог пользоваться безлимитным кредитом. Воспользовавшись этим, он погасил ипотеку, купил дорогие автомобили и потратил в общей сложности около двух миллионов долларов. Однако вскоре банки заметили несоответствие, и Люк был арестован по обвинению в мошенничестве. Суд, не найдя доказательств взлома системы, оправдал мужчину, но его история стала предостережением для других.

Миллионы на брендовые покупки: $4,6 млн

Малайзийская студентка Кристин Джаксин Ли неожиданно обнаружила, что может снимать деньги со счета, даже если на нем нет средств. Увлекшись шопингом, она потратила 1,3 миллиона долларов на роскошные товары, прежде чем попыталась скрыться от банка. Однако ее задержали в Австралии, когда она пыталась вернуться домой. История Кристин — пример того, что случайные ошибки банков далеко не всегда остаются без последствий.

Лотерейный джекпот из-за ошибки кассира: $1 млн

Шеф-повар Джош Бастер из США неожиданно стал миллионером благодаря случайной ошибке кассира. При покупке лотерейного билета продавец случайно распечатал лишний билет, который оказался выигрышным. В результате Джош получил миллион долларов, а магазин, в котором произошел инцидент, — компенсацию в размере одной тысячи долларов.

Семейная удача: выигрыши на сотни тысяч долларов

Семья Баттов из Канады прославилась своей необычайной удачей в лотерейных играх. В одном из случаев Майкл Батт случайно выиграл 729 тысяч долларов из-за ошибки при оформлении билетов. Этот случай стал одним из нескольких крупных выигрышей семьи, которые продолжали удивлять окружающих своей удачливостью.

Миллионная зарплата по ошибке: 1,7 млн рублей

Житель Железногорска однажды получил зарплату, превышающую его обычный доход в 100 раз. Ошибка бухгалтера завода привела к начислению 1,7 миллиона рублей вместо привычной суммы. Однако вместо того чтобы вернуть деньги, он подал в суд и выиграл дело, оставив неожиданное богатство при себе. Этот случай показал, что иногда даже ошибки на рабочем месте могут привести к непредвиденным последствиям.

Заключение

Неожиданное богатство может прийти совершенно разными способами — банковскими ошибками, случайными переводами или даже неожиданными выигрышами. Однако не все решаются оставить себе такие деньги: кто-то поступает честно и возвращает их, а кто-то пытается воспользоваться ситуацией. Судьба таких историй может сложиться по-разному, но они всегда вызывают удивление и интерес у окружающих.