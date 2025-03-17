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16.03.2025, 21:23

Пенсионера подозревают в убийстве жены в Семее

Новости Казахстана 0 235

В Семее возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины, в котором подозревают ее супруга, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: instagram.com/mysemey
Фото: instagram.com/mysemey

В департаменте полиции области Абай подтвердили, что в Семее начато досудебное расследование по факту убийства пенсионерки. По данным из открытых источников, причиной трагедии могло стать употребление алкоголя, после чего подозреваемый покинул место преступления.

Правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иные подробности расследования не подлежат разглашению.

Дело находится на контроле руководства ДП области Абай.

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