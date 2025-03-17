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17.03.2025, 07:33

Сезон отпусков: как безопасно бронировать горящие туры в Казахстане

Новости Казахстана 0 471

Сезон отпусков приближается, и многие казахстанцы стремятся найти выгодные предложения на поездки за границу. Однако заманчивые скидки и горячие туры могут обернуться финансовыми потерями, если попасться на уловки мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

С каждым годом мошенники разрабатывают всё более изощрённые схемы, нацеленные на доверчивых путешественников. Наиболее распространённые из них:

  1. Фальшивые сайты туристических агентств. Злоумышленники создают поддельные сайты, внешне не отличающиеся от настоящих. Они копируют логотипы, контактные данные и стиль оформления известных агентств. После того как жертва совершает предоплату за тур, сайт исчезает, а мошенники перестают выходить на связь.

  2. Поддельные страницы в социальных сетях. Мошенники создают аккаунты, имитирующие официальные группы турагентств, и заманивают клиентов фальшивыми предложениями. Чаще всего они требуют оплату через личные переводы на банковские карты или в криптовалюте, что делает возврат средств практически невозможным.

  3. Фиктивные суперскидки и ваучеры. Предложения с огромными скидками в 50–70% должны вызывать подозрения. Иногда мошенники предлагают приобрести электронные ваучеры или билеты, которые оказываются недействительными в отеле или при регистрации на рейс.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не потерять деньги и не испортить себе отпуск, важно соблюдать меры предосторожности:

  1. Проверяйте турагентство. Информацию о легальности компании можно найти на сайтах Казахстанской туристской ассоциации или Комитета индустрии туризма.

  2. Запрашивайте документы. Легальные туристические компании обязаны предоставлять уведомление о турагентской деятельности и лицензию туроператора.

  3. Используйте только официальные сайты. Перед оплатой тура убедитесь, что адрес сайта совпадает с настоящим и не содержит лишних символов или ошибок.

  4. Проверяйте туристический код (туркод). Этот уникальный номер подтверждает наличие вашего тура в реестре системы гарантирования, что защищает от потери денег в случае срыва поездки.

  5. Сравнивайте цены с конкурентами. Чрезмерно дешёвое предложение — явный признак риска мошенничества.

  6. Оплачивайте только через официальные реквизиты. Денежные переводы на карты частных лиц, криптовалюта или иные неофициальные способы должны сразу настораживать.

Итог

Бдительность и тщательная проверка турагентств помогут избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете насладиться своим отпуском без риска стать жертвой мошенников.

 

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