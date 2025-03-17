В Казахстане напали на полицейского и плюнули ему в лицо

В городе Щучинск Акмолинской области произошло нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемые задержаны и находятся под следствием, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Информация о случившемся впервые появилась в социальной сети Instagram, на странице Nayza Kokshe.

Хронология происшествия

По данным источника, инцидент произошел в субботу вечером во время патрулирования улиц. Сотрудник полиции остановил автомобиль УАЗ, за рулем которого находился водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

При попытке привлечь нарушителя к ответственности ситуация обострилась. В ответ на законные требования стража порядка водитель внезапно применил физическую силу – он несколько раз ударил полицейского в лицо. В конфликт вмешался пассажир, который оказался братом водителя. Он также атаковал правоохранителя, нанеся ему несколько ударов.

На этом инцидент не завершился. Супруга водителя, находившаяся рядом, не только активно провоцировала конфликт, но и оскорбляла сотрудника полиции. В завершение она плюнула ему в лицо.

Реакция правоохранительных органов

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области отреагировала на сообщение в социальных сетях, подтвердив факт нападения. По их информации, в настоящее время проводится расследование по статье, касающейся применения насилия в отношении представителя власти.

"Личности нарушителей установлены, все трое задержаны и находятся под следствием. Департамент полиции напоминает, что невыполнение законных требований сотрудников полиции, а также применение к ним насилия влечет как административную, так и уголовную ответственность", — заявили в пресс-службе.

Аналогичные случаи в регионе

Стоит отметить, что случаи сопротивления представителям власти в регионе участились.

Недавно в селе Караоткель сотрудники полиции были вынуждены применить силовые приемы в отношении нетрезвого гражданина, который оказал активное сопротивление при задержании. Более того, мужчина угрожал убийством правоохранителю и даже сорвал с него погоны.

Еще один инцидент произошел в городе Акколь, где местный житель, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не подчинился требованиям полиции. Первоначально ему грозило административное наказание, однако из-за применения насилия при задержании теперь он может понести уголовную ответственность.

Итог

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать закон и не препятствовать работе сотрудников полиции. Любое проявление агрессии в отношении представителей власти рассматривается как серьезное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.