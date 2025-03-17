Как в Казахстане купить ж/д билет без лишних наценок и сэкономить на поездке

Путешествие на поезде из Казахстана в Россию может обойтись значительно дешевле, если подойти к покупке билетов с умом. Один из пользователей социальных сетей поделился эффективным способом сократить затраты на проезд практически в два раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Пресс-служба ҚТЖ

В апреле один из казахстанцев решил отправить своего отца поездом в Москву. При оформлении билета через национального перевозчика "КТЖ" он обнаружил, что стоимость купейного проезда по маршруту Караганда – Москва составляет 183 423 тенге. Такая сумма показалась завышенной, поэтому мужчина начал искать альтернативные варианты.

В результате он нашел способ значительно снизить расходы, купив два отдельных билета на тот же самый поезд. Благодаря такому подходу итоговая стоимость поездки составила 86 630 тенге, что на 96 793 тенге дешевле, чем при покупке единого билета через "КТЖ".

Скрин из группы на Facebook

Скрин из группы на Facebook

В чем секрет?

Вместо того чтобы оформлять один билет, пассажир приобрел два отдельных:

Астана – Петропавловск за 8 332 тенге;

Петропавловск – Москва за 78 298 тенге.

Таким образом, значительная экономия получилась за счет того, что участок маршрута от Петропавловска до Москвы обслуживается уже "РЖД" (Российскими железными дорогами), а не "КТЖ". Разница в стоимости объясняется различиями в тарифной системе перевозчиков.

Что учитывать при таком бронировании?

Если вы хотите воспользоваться этим способом экономии, важно заранее учесть несколько факторов:

Время пересадки. Перед покупкой билетов убедитесь, что у вас достаточно времени для пересадки в Петропавловске на тот же поезд. Перевозка багажа. Если у вас есть крупный багаж, может потребоваться снять его с поезда в Петропавловске и повторно загрузить при посадке. Бронирование заранее. Чем раньше приобретете билеты, тем выше вероятность найти удобные места и выгодные тарифы.

Итог

Раздельное оформление билетов – это реальный способ сократить расходы на поездку. Данный метод особенно актуален для путешествий из Казахстана в Россию, где тарифы железнодорожных перевозчиков различаются.

Планируя поездку, внимательно изучайте расписание и стоимость билетов. Такой подход поможет вам существенно сэкономить, не жертвуя комфортом путешествия.