Баян Алагузова резко ответила критикам казахского языка

Известный продюсер и общественный деятель Баян Алагузова дала откровенное интервью журналисту Дане Нуржигит, в ходе которого затронула тему своей казахской идентичности и подняла важный вопрос, требующий, по её мнению, честного и открытого ответа от общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото Калижана Оспанова/Kazpravda.kz

«Моя кровь — казахская, сердце — казахское, земля, на которой я выросла и живу, — казахская. Мои корни и даже мой ДНК — казахские. Возможно, именно поэтому вчера зрители аплодировали мне стоя. Может быть, именно поэтому я смогла создать так много успешных и значимых проектов. Всё это благодаря тому, что во мне течёт казахская кровь», — подчеркнула Алагузова.

Продюсер отметила, что огромную роль в её жизни сыграли воспитание и отношение её отца к национальным традициям и культуре казахского народа. Именно эти факторы сформировали её внутренний стержень и помогли добиться успеха.

Однако главным посылом её интервью стал вопрос, который Алагузова задала обществу и своим критикам, которые неоднократно осуждали её за недостаточное владение казахским языком: