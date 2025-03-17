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17.03.2025, 08:47

Баян Алагузова резко ответила критикам казахского языка

Новости Казахстана 0 3 400

Известный продюсер и общественный деятель Баян Алагузова дала откровенное интервью журналисту Дане Нуржигит, в ходе которого затронула тему своей казахской идентичности и подняла важный вопрос, требующий, по её мнению, честного и открытого ответа от общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Liter.kz.

Фото Калижана Оспанова/Kazpravda.kz
Фото Калижана Оспанова/Kazpravda.kz

«Моя кровь — казахская, сердце — казахское, земля, на которой я выросла и живу, — казахская. Мои корни и даже мой ДНК — казахские. Возможно, именно поэтому вчера зрители аплодировали мне стоя. Может быть, именно поэтому я смогла создать так много успешных и значимых проектов. Всё это благодаря тому, что во мне течёт казахская кровь», — подчеркнула Алагузова.

Продюсер отметила, что огромную роль в её жизни сыграли воспитание и отношение её отца к национальным традициям и культуре казахского народа. Именно эти факторы сформировали её внутренний стержень и помогли добиться успеха.

Однако главным посылом её интервью стал вопрос, который Алагузова задала обществу и своим критикам, которые неоднократно осуждали её за недостаточное владение казахским языком:

«Почему казахи, прекрасно говорящие на родном языке, сами не берутся за проект "Қазақ аруы"? Почему это приходится делать именно мне? Пусть те, кто так часто упрекает меня в недостаточном знании языка, дадут мне ясный ответ», — открыто обратилась Баян Алагузова.

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