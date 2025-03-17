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17.03.2025, 09:06

Праздничный баурсак: во сколько казахстанцам обойдётся любимое блюдо

Новости Казахстана 0 530

Анализ цен, проведенный агентством LS в преддверии Наурыза, показал, что расходы жителей Казахстана на приготовление традиционных пышек могут существенно различаться в зависимости от региона и используемых продуктов. Основными ингредиентами для пышек являются мука, масло, сахар, дрожжи, молоко или вода, передает Lada.kz

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Наурыз – один из важнейших праздников в Казахстане, символизирующий обновление природы и начало нового года по восточному календарю. Одной из главных традиций празднования является приготовление национальных блюд, среди которых особое место занимают традиционные пышки («бауырсаки»).

Цены на основные ингредиенты по сравнению с февралем прошлого года изменились следующим образом:

  1. Мука:

    • Средняя стоимость выросла на 4,7%, до 416 тенге за 1 кг.

    • Самая высокая цена отмечена в Алматы – 487 тенге (+3,1%).

    • Самая низкая цена – в Актобе, 290 тенге (+8,2%).

    • В Астане цена составила 479 тенге (+7,6%).

  2. Молоко (жирностью 3,2-4%):

    • Средняя стоимость увеличилась на 4,5%, достигнув 512 тенге за литр.

    • Самое дорогое молоко в Қонаеве – почти 600 тенге (+4%).

    • В Алматы – 573 тенге (+8%), в Астане – 525 тенге (+11%).

    • Самая доступная цена в Таразе – 315 тенге за литр.

  3. Подсолнечное масло:

    • Цена за год выросла на 10,4%, до 783 тенге за литр.

    • Максимальная цена в Астане – 852 тенге (+4%).

    • Минимальная – в Кызылорде, 707 тенге (+8,9%).

    • В Алматы стоимость составила 822 тенге (+10,6%).

  4. Другие ингредиенты:

    • Соль (1 кг) – 76 тенге (+15,1%).

    • Сахар (1 кг) – 393 тенге (+0,5%).

    • Дрожжи (1 кг) – 6 720 тенге (+4,7%).

Итого, на приготовление 700 г теста для баурсаков потребуется в среднем около 780 тенге. Стоимость может варьироваться в диапазоне от 619 до 894 тенге в зависимости от региона.

*Для справки, согласно рецепту из интернета, для 700 г теста (примерно 20 баурсаков) необходимо: 500 г муки, 250 мл молока, 6 г сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 500 мл подсолнечного масла.

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