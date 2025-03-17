В Казахстане озвучили суммы пособий на рождение и уход за детьми

С начала 2025 года в Казахстане государственные пособия и выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), связанные с рождением и уходом за детьми до полутора лет, получили 211,3 тысячи граждан на общую сумму 153,6 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Фото: gov.kz.

По данным МТСЗН, за первые два месяца текущего года пособие на рождение ребёнка из бюджета республики получили 62 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 11,2 млрд тенге, из которых 5,1 млрд тенге пришлись на февраль (28,3 тыс. получателей).

Право на пособие имеют постоянно проживающие в стране граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, у которых есть дети, включая усыновлённых или взятых под опеку.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет полагается семьям, у которых имеются рождённые живыми, усыновлённые, взятые под опеку дети, а также сводные дети, не учтённые в семье другого родителя. Это касается случаев, когда лицо, осуществляющее уход, не является участником системы обязательного социального страхования.

За январь-февраль текущего года пособие по уходу за ребёнком получили в среднем 123 тыс. человек, на это было выделено 7,2 млрд тенге. В феврале данный вид пособия получили 123,1 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры пособий ежегодно устанавливаются законом о республиканском бюджете на основе месячного расчётного показателя (МРП). С января 2025 года пособия проиндексированы на 6,5%.

Размер пособия на рождение ребёнка составляет:

на первого, второго и третьего ребёнка – 38 МРП (149 416 тенге);

на четвёртого и последующих детей – 63 МРП (247 716 тенге).

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет устанавливается в размере:

на первого ребёнка – 5,76 МРП (22 648 тенге);

на второго ребёнка – 6,81 МРП (26 777 тенге);

на третьего ребёнка – 7,85 МРП (30 866 тенге);

на четвёртого и последующих детей – 8,90 МРП (34 995 тенге).

Работающим гражданам также предусмотрены выплаты из ГФСС по беременности и родам. Эти выплаты зависят от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев перед отпуском и числа дней нетрудоспособности.

С января по февраль 2025 года данную единовременную выплату получили 43,4 тыс. человек на сумму 61,1 млрд тенге. Только за февраль выплаты получили 20,5 тыс. человек (27,8 млрд тенге). Средний размер такой выплаты за указанный период составил 1 696 669 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования с даты рождения ребёнка выплачивается ежемесячная компенсация в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года. Выплата предоставляется на каждого ребёнка отдельно при рождении двух и более детей.

В течение первых двух месяцев 2025 года данную выплату получили 44,9 тыс. человек на сумму 74,1 млрд тенге. В феврале выплаты были назначены 20,7 тыс. получателей на общую сумму 36,9 млрд тенге. Средний ежемесячный размер выплаты за январь-февраль составил 93 193 тенге.