Досрочная пенсия в 50 лет в Казахстане: оформление, не выходя из дома

Казахстанцы, которые регулярно совершали добровольные пенсионные взносы (ДПВ), имеют возможность начать получать пенсионные выплаты значительно раньше стандартного пенсионного возраста – уже по достижении 50 лет. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, гражданину достаточно подать соответствующее заявление через интернет в режиме онлайн, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Напомним, что на сегодняшний день официальный пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. Хотя периодически звучат инициативы по снижению пенсионного возраста, казахстанцы уже сейчас могут начать получать пенсионные выплаты раньше установленного срока.

Дело в том, что помимо основной государственной пенсии существует возможность получать дополнительную пенсию из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Эти выплаты формируются за счет личных накоплений самих граждан и выдаются одновременно с государственной пенсией.

Однако, в случае осуществления добровольных пенсионных взносов, человек вправе запросить выплаты значительно раньше, например, в 50 лет. Такую возможность предоставляет ЕНПФ тем гражданам, кто на протяжении определенного периода добровольно перечислял деньги в свой пенсионный фонд.

Как уточняют представители ЕНПФ, для получения ежемесячных выплат из накоплений, сформированных добровольными взносами, необходимо оформить соответствующее заявление. Сделать это можно двумя способами: при личном обращении в офис фонда или дистанционно – через личный кабинет на официальном сайте ЕНПФ либо через специальное мобильное приложение.

При посещении офиса ЕНПФ гражданам нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, а также реквизиты банковского счета, на который будут поступать выплаты. В случае же онлайн-заявления единственным требованием является наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Выплаты из ЕНПФ осуществляются до тех пор, пока не будут полностью исчерпаны пенсионные накопления гражданина.

При этом важно понимать, что гражданин не обязан начинать получать выплаты досрочно. Напротив, он может дождаться достижения официального пенсионного возраста, что позволит накопленным средствам дополнительно увеличиться благодаря инвестиционной деятельности ЕНПФ, и, таким образом, получить более значительные ежемесячные выплаты в будущем.