"Проверять будут всех": шик и роскошь свадеб в Казахстане отменяются

В Казахстане налоговые органы намерены усилить контроль за расходами граждан на проведение праздничных мероприятий и торжеств, известных как «тои». Теперь под пристальным вниманием инспекторов окажутся не только денежные переводы, связанные с организацией праздников, но и непосредственно сами расходы на эти мероприятия, сообщает Finratings.kz со ссылкой на Aazattyq-ruhy.kz , передает Lada.kz

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Ужесточение мер налогового контроля может привести к сокращению числа масштабных торжеств в стране. Ранее Комитет государственных доходов уже предупреждал о том, что банковские переводы, предназначенные для организации тоев, могут стать предметом налоговой проверки. Теперь же проверка коснется широкой сферы расходов, включая траты на банкетные залы, артистов, оформление и другие организационные аспекты.

В кулуарах мажилиса журналисты уточнили у вице-министра финансов Ержана Биржанова, планируют ли налоговые органы проверять расходы граждан непосредственно на организацию мероприятий.

«Проверки затронут абсолютно всех граждан, независимо от их статуса или профессии, будь то публичные личности, блогеры или рядовые казахстанцы. Главным критерием станет явное несоответствие между официально задекларированными доходами и фактическими расходами», – заявил Биржанов.

Механизм контроля довольно прост: если человек декларирует определённый уровень дохода, но его реальные расходы значительно превышают эти показатели, это может вызвать вопросы со стороны налоговых органов. Пока остается неясным, какие именно суммы будут считаться подозрительными и насколько строгим окажется контроль в каждом конкретном случае. Однако уже сейчас очевидно, что роскошные свадьбы, юбилейные праздники и прочие крупные мероприятия будут привлекать не только внимание гостей, но и интерес налоговых инспекторов.

Ранее власти уже сигнализировали об ужесточении подхода к налоговому контролю, начав требовать отчётность о доходах от блогеров и известных публичных персон. Похоже, что теперь наступает этап, когда к проверкам будут привлекать и тех граждан, которые привыкли проводить масштабные и дорогостоящие торжества.