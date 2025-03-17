В Казахстане ужесточили штрафы за использование чужой ЭЦП

С 13 марта в Казахстане вступили в силу новые законодательные поправки, предусматривающие административную ответственность за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Изменения коснулись статьи 640 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ранее к ответственности привлекались только лица, незаконно передавшие свой ключ ЭЦП третьим лицам, а также владельцы, не предпринявшие необходимых мер для защиты своего регистрационного свидетельства. Теперь ответственность распространяется и на лиц, непосредственно использовавших чужую ЭЦП.
Как пояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, введение данных поправок связано с ростом случаев мошенничества и неправомерного использования ЭЦП. Таким образом, наказание теперь предусмотрено как за сам факт передачи ЭЦП, так и за её последующее использование другим человеком.
Кроме того, законодательством увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области защиты персональных данных и ЭЦП с двух месяцев до одного года.
Также ужесточены меры наказания за нарушение законодательства о персональных данных. Теперь за незаконный сбор, обработку персональной информации и несоблюдение мер её защиты размер штрафов по статье 79 КоАП увеличен до трёх раз. Если ранее штрафы варьировались в диапазоне от 10 до 1000 месячных расчётных показателей (МРП) в зависимости от тяжести нарушения и категории субъекта предпринимательства, то после изменений размер штрафов составит от 30 до 2000 МРП.
Отмечается, что данные меры приняты с целью повышения уровня защиты персональных данных граждан, усиления безопасности при использовании ЭЦП, а также профилактики и сокращения количества мошеннических преступлений в сфере цифровых технологий.
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