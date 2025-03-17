В Казахстане ужесточили штрафы за использование чужой ЭЦП

С 13 марта в Казахстане вступили в силу новые законодательные поправки, предусматривающие административную ответственность за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Изменения коснулись статьи 640 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ранее к ответственности привлекались только лица, незаконно передавшие свой ключ ЭЦП третьим лицам, а также владельцы, не предпринявшие необходимых мер для защиты своего регистрационного свидетельства. Теперь ответственность распространяется и на лиц, непосредственно использовавших чужую ЭЦП.

Как пояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, введение данных поправок связано с ростом случаев мошенничества и неправомерного использования ЭЦП. Таким образом, наказание теперь предусмотрено как за сам факт передачи ЭЦП, так и за её последующее использование другим человеком.

Кроме того, законодательством увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области защиты персональных данных и ЭЦП с двух месяцев до одного года.

Также ужесточены меры наказания за нарушение законодательства о персональных данных. Теперь за незаконный сбор, обработку персональной информации и несоблюдение мер её защиты размер штрафов по статье 79 КоАП увеличен до трёх раз. Если ранее штрафы варьировались в диапазоне от 10 до 1000 месячных расчётных показателей (МРП) в зависимости от тяжести нарушения и категории субъекта предпринимательства, то после изменений размер штрафов составит от 30 до 2000 МРП.

Отмечается, что данные меры приняты с целью повышения уровня защиты персональных данных граждан, усиления безопасности при использовании ЭЦП, а также профилактики и сокращения количества мошеннических преступлений в сфере цифровых технологий.