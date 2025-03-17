Предупреждение для казахстанцев: в Telegram появился новый вид мошенничества

Прокуратура Алматинской области предупреждает граждан о появлении новой схемы мошенничества, активно распространяемой через мессенджер Telegram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и рассылают их контактам сообщения с различным содержанием, содержащие подозрительные ссылки.

"Просим не переходить по указанным ссылкам – это новая схема мошенников", – предупреждают в прокуратуре.

Тексты таких сообщений могут быть разными, например:

- "Ты уверен, что так записан в контактах? Проверь по ссылке!"

- "Дарю тебе Telegram Premium в честь праздника! Активируй по ссылке!"

Правоохранительные органы рекомендуют игнорировать подобные сообщения и сразу удалять их, чтобы не стать жертвой мошенников.