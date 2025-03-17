Автомобили из Грузии подорожают: что ждет казахстанцев

Введение Соединёнными Штатами новых пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики уже привело к росту цен на новые машины в Америке. Вследствие этого на грузинском рынке наблюдается подорожание подержанных авто, так как США остаются основным поставщиком автомобилей в эту страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Данное изменение может оказать серьёзное влияние и на Казахстан, который активно закупает автомобили через Грузию. Разбираемся, к чему готовиться покупателям.
Основной причиной роста цен стало решение США обложить пошлинами импорт автомобилей из Канады и Мексики. Это привело к увеличению стоимости новых машин на американском рынке и снижению предложения подержанных авто, которые активно экспортируются в Грузию.
Грузия традиционно импортирует автомобили преимущественно из США. По мнению главы Ассоциации автоимпортеров Грузии Алекси Нониадзе, последствия новых пошлин могут быть ощутимыми: ожидается, что стоимость подержанных автомобилей на грузинском рынке вырастет на 15–20%.
Негативное влияние американских пошлин уже отражается на объемах поставок. По данным за первые семь месяцев 2024 года, импорт автомобилей в Грузию сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:
Несмотря на сокращение импорта, США остаются главным поставщиком подержанных автомобилей для Грузии. С начала 2024 года в страну было ввезено 74 789 автомобилей американского производства на сумму $887 млн. Другие значимые поставщики, такие как Германия и Япония, занимают гораздо меньшую долю на рынке.
Казахстан является одним из крупнейших покупателей грузинского реэкспорта автомобилей. Грузия играет ключевую роль как перевалочный пункт для поставок американских автомобилей в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан.
За первые семь месяцев 2024 года Казахстан импортировал из Грузии 28 237 автомобилей общей стоимостью $384,1 млн.
Так как основная часть этих машин поступает именно из США, казахстанский рынок неизбежно столкнётся с последствиями повышения цен. Уменьшение поставок автомобилей в Грузию и удорожание самих машин приведёт к росту цен и на казахстанском вторичном рынке.
Казахстанские автолюбители традиционно выбирают американские автомобили из-за их оптимального соотношения цены и качества, а также широкого модельного ряда. Однако в условиях подорожания на грузинском рынке казахстанским покупателям придётся либо платить больше, либо рассматривать альтернативные варианты — например, автомобили из Европы, Кореи или Японии.
В ближайшие месяцы можно ожидать роста цен на вторичном рынке Казахстана. Вероятно, спрос на американские авто снизится, а интерес к альтернативным поставщикам увеличится. Как именно это скажется на предпочтениях покупателей, покажет время.
Комментарии2 комментарий(ев)