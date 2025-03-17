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17.03.2025, 13:23

Автомобили из Грузии подорожают: что ждет казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 052

Введение Соединёнными Штатами новых пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики уже привело к росту цен на новые машины в Америке. Вследствие этого на грузинском рынке наблюдается подорожание подержанных авто, так как США остаются основным поставщиком автомобилей в эту страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz 

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Данное изменение может оказать серьёзное влияние и на Казахстан, который активно закупает автомобили через Грузию. Разбираемся, к чему готовиться покупателям.

Почему дорожают автомобили?

Основной причиной роста цен стало решение США обложить пошлинами импорт автомобилей из Канады и Мексики. Это привело к увеличению стоимости новых машин на американском рынке и снижению предложения подержанных авто, которые активно экспортируются в Грузию.

Грузия традиционно импортирует автомобили преимущественно из США. По мнению главы Ассоциации автоимпортеров Грузии Алекси Нониадзе, последствия новых пошлин могут быть ощутимыми: ожидается, что стоимость подержанных автомобилей на грузинском рынке вырастет на 15–20%.

Снижение импорта автомобилей

Негативное влияние американских пошлин уже отражается на объемах поставок. По данным за первые семь месяцев 2024 года, импорт автомобилей в Грузию сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:

  • Январь–июль 2024 года: ввезено 104 845 автомобилей общей стоимостью $1,607 млрд.
  • Январь–июль 2023 года: ввезено 123 410 автомобилей на сумму $1,876 млрд.

Несмотря на сокращение импорта, США остаются главным поставщиком подержанных автомобилей для Грузии. С начала 2024 года в страну было ввезено 74 789 автомобилей американского производства на сумму $887 млн. Другие значимые поставщики, такие как Германия и Япония, занимают гораздо меньшую долю на рынке.

Как это скажется на Казахстане?

Казахстан является одним из крупнейших покупателей грузинского реэкспорта автомобилей. Грузия играет ключевую роль как перевалочный пункт для поставок американских автомобилей в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан.

За первые семь месяцев 2024 года Казахстан импортировал из Грузии 28 237 автомобилей общей стоимостью $384,1 млн.

Так как основная часть этих машин поступает именно из США, казахстанский рынок неизбежно столкнётся с последствиями повышения цен. Уменьшение поставок автомобилей в Грузию и удорожание самих машин приведёт к росту цен и на казахстанском вторичном рынке.

Чего ожидать покупателям?

Казахстанские автолюбители традиционно выбирают американские автомобили из-за их оптимального соотношения цены и качества, а также широкого модельного ряда. Однако в условиях подорожания на грузинском рынке казахстанским покупателям придётся либо платить больше, либо рассматривать альтернативные варианты — например, автомобили из Европы, Кореи или Японии.

В ближайшие месяцы можно ожидать роста цен на вторичном рынке Казахстана. Вероятно, спрос на американские авто снизится, а интерес к альтернативным поставщикам увеличится. Как именно это скажется на предпочтениях покупателей, покажет время.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
Чтобы перепродавать тотал с аукционов, нужно сначала завезти его в страну, а для этого нужен выход к морю.
18.03.2025, 03:52
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если бы у нас не было высоких пошлин на ввоз авто, мы тоже смогли бы перепродавать б/у авто со всего мира.
17.03.2025, 09:55
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