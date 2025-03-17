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17.03.2025, 13:49

Как трудовой стаж влияет на размер пенсии в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 396

Сегодня, 17 марта 2025 года, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) разъяснило гражданам, какие периоды деятельности включаются в трудовой стаж и какие документы подтверждают его наличие, сообщает Lada.kz

Фото с сайта elorda.info: UGC
Фото с сайта elorda.info: UGC

Как отметила главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Фарида Бейсенбаева, на сегодняшний день в Казахстане из государственного бюджета выплачиваются два вида пенсий: базовая и солидарная. При их назначении учитывается трудовой стаж, причем с учетом разных критериев.

Как учитывается трудовой стаж при назначении пенсии?

По словам специалиста, при расчете государственной базовой пенсионной выплаты принимаются во внимание два ключевых фактора:

  • Трудовой стаж, накопленный до 1 января 1998 года.
  • Периоды, в течение которых за работника поступали обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и обязательные пенсионные взносы от работодателя (ОПВР).

Что касается солидарной пенсии, то ее назначение зависит от следующих условий:

  • Наличие официального трудового стажа не менее шести месяцев до 1 января 1998 года.
  • Подтвержденный среднемесячный доход за любые три года подряд, начиная с 1998 года, вне зависимости от возможных перерывов в трудовой деятельности.

Что включается в трудовой стаж?

Фарида Бейсенбаева также перечислила периоды, которые засчитываются в трудовой стаж:

  • официальное трудоустройство (работа по найму или предпринимательская деятельность);
  • прохождение военной службы;
  • обучение в средних специальных и высших учебных заведениях;
  • период ухода неработающей матери за малолетними детьми (засчитывается до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, но в общей сложности не более 12 лет).

Кроме того, особые положения предусмотрены для этнических казахов, прибывших в Казахстан с целью постоянного проживания. Их трудовой стаж, а также другие периоды деятельности регламентируются пунктами 1 и 2 статьи 208 Социального кодекса РК.

Как подтвердить трудовой стаж?

Стаж трудовой деятельности можно подтвердить несколькими способами:

  • Трудовая книжка – является основным документом, фиксирующим периоды работы гражданина.
  • Другие документы – если трудовая книжка отсутствует или в ней нет необходимых записей, подтверждением могут служить документы, содержащие сведения о занятости, например, справки с места работы, трудовые договоры и т. д.
  • Судебное решение – в случае отсутствия документальных доказательств трудовой стаж может быть установлен по решению суда.

Таким образом, трудовой стаж играет важную роль при назначении пенсионных выплат, а его подтверждение возможно различными способами, в том числе через судебные инстанции.

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