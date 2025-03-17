Как трудовой стаж влияет на размер пенсии в Казахстане

Сегодня, 17 марта 2025 года, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) разъяснило гражданам, какие периоды деятельности включаются в трудовой стаж и какие документы подтверждают его наличие, сообщает Lada.kz
Как отметила главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Фарида Бейсенбаева, на сегодняшний день в Казахстане из государственного бюджета выплачиваются два вида пенсий: базовая и солидарная. При их назначении учитывается трудовой стаж, причем с учетом разных критериев.
По словам специалиста, при расчете государственной базовой пенсионной выплаты принимаются во внимание два ключевых фактора:
Что касается солидарной пенсии, то ее назначение зависит от следующих условий:
Фарида Бейсенбаева также перечислила периоды, которые засчитываются в трудовой стаж:
Кроме того, особые положения предусмотрены для этнических казахов, прибывших в Казахстан с целью постоянного проживания. Их трудовой стаж, а также другие периоды деятельности регламентируются пунктами 1 и 2 статьи 208 Социального кодекса РК.
Стаж трудовой деятельности можно подтвердить несколькими способами:
Таким образом, трудовой стаж играет важную роль при назначении пенсионных выплат, а его подтверждение возможно различными способами, в том числе через судебные инстанции.
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