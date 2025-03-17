Предельные тарифы для сервисов такси хотят установить в Казахстане

17 марта 2025 года в Мажилисе заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов представил меры, направленные на сдерживание роста цен на услуги такси в Казахстане. Как сообщает корреспондент Zakon.kz, чиновник отметил, что компания «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на рынке страны, контролируя около 90% сферы перевозок, а её влияние продолжает расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

По словам Самбетова, сервис год от года укрепляет свои позиции, и на сегодняшний день его работа находится под постоянным контролем Агентства. В 2024 году ведомство инициировало детальный анализ деятельности компании, привлекая зарубежных специалистов, проводя аудит и независимые проверки.

«Алгоритмы платформы учитывают множество факторов — местоположение, погодные условия и другие параметры, что приводит к динамическому изменению стоимости поездки», — пояснил Болат Самбетов.

Влияние водителей на рынок и возможное регулирование

Представитель Агентства отметил, что рынок таксомоторных перевозок в Казахстане нельзя рассматривать в классической монополистической модели, так как в нём задействованы не только сервисы-посредники, но и более 200 тысяч водителей. Они также оказывают влияние на ценообразование.

«Мы регулярно обсуждаем сложившуюся ситуацию с представителями компании. Недавно на заседании в Мажилисе поднимался вопрос о возможном введении предельных тарифов для подобных сервисов», — заявил Самбетов.

Вопрос комиссии и зарубежный опыт

По данным Агентства, в настоящее время «Яндекс.Такси» удерживает 16% комиссии с каждой поездки, а ещё 4% отчисляется таксопаркам.

«Существует мнение, что комиссию можно было бы снизить, однако при этом важно учитывать влияние такого шага на рынок и доходность водителей. В разных странах практикуются разные модели. К примеру, в Узбекистане комиссия ниже, и мы изучаем этот опыт. Если ранее процент удержания составлял 13%, а сейчас вырос до 16%, необходимо оценить обоснованность такого повышения. Мы продолжаем анализировать ситуацию и в ближайшее время примем соответствующее решение», — подчеркнул Самбетов.

Таким образом, вопрос регулирования цен в сфере такси остаётся открытым, а власти продолжают изучать возможные меры, включая ограничение тарифов и снижение комиссионных отчислений.