В Казахстане из-за бездорожья фельдшер на коне добрался до пациентки (видео)

В одной из деревень Аксуского района области Жетысу произошёл неординарный случай, иллюстрирующий самоотверженность медицинских работников. Из-за сильных дождей дороги оказались полностью размыты, и карета скорой помощи не смогла добраться до пациентки. Однако фельдшер не стал терять времени и нашёл нестандартное решение – он отправился к больной верхом на лошади, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Кадр из видео

По информации пресс-службы станции скорой помощи Жетысу, на помощь медику пришёл местный житель, который предоставил своего коня. Осознавая всю важность оперативного реагирования, фельдшер, не раздумывая, взял необходимое медицинское оборудование, сел в седло и отправился в путь.

После осмотра пациентки потребовалась её транспортировка в областную больницу. К процессу эвакуации подключились и другие экстренные службы, а также неравнодушные жители. Благодаря слаженной работе всех участников спасательной операции женщина была успешно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Этот случай в очередной раз подтвердил важность не только профессионализма медицинских работников, но и поддержки со стороны местного населения. В условиях природных катаклизмов и труднодоступности населённых пунктов взаимовыручка и нестандартные решения могут спасти человеческие жизни.