Какие банковские переводы казахстанцев не облагаются налогами

Известный бухгалтер и налоговый консультант Гульназ Телеуова поделилась в социальных сетях полезной информацией о банковских переводах и их налогообложении. Эксперт подробно рассказала, какие виды денежных поступлений не облагаются налогами, опубликовав удобный для понимания список, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В последнее время среди казахстанцев распространилось множество слухов и опасений, связанных с банковскими переводами. Некоторые граждане переживают, что налоговые органы начнут массово отслеживать все поступления на банковские карты и автоматически приравнивать их к налогооблагаемому доходу. Однако, как объясняет Гульназ Телеуова, далеко не все денежные переводы подлежат налогообложению.
На своей странице в социальной сети Threads эксперт подробно описала ситуации, в которых поступления на карту не считаются доходом и, соответственно, не подлежат налогообложению.
Гульназ Телеуова представила удобную таблицу, где выделила ключевые категории переводов, которые не вызывают вопросов у налоговых органов и не требуют уплаты дополнительных налогов:
Переводы между собственными счетами
Переводы между близкими родственниками
Заработная плата и командировочные выплаты
Возврат средств за отмененные покупки и услуги
Продажа имущества, находящегося во владении более года
Подарки и благотворительные переводы
Проценты по депозитам, дивиденды и облигации
Кредиты и займы
Таким образом, не стоит паниковать из-за слухов о тотальном контроле за банковскими переводами. Как подчеркивает Гульназ Телеуова, налоговые органы отслеживают только те поступления, которые действительно могут рассматриваться как доход. Остальные переводы, указанные в списке, не подлежат налогообложению и не вызывают вопросов у налоговой службы.
Если у вас остаются сомнения или вопросы касательно ваших финансовых операций, всегда можно обратиться к профессиональному бухгалтеру или налоговому консультанту за разъяснением.
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