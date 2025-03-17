Какие банковские переводы казахстанцев не облагаются налогами

Мифы и реальность о налогах на переводы

В последнее время среди казахстанцев распространилось множество слухов и опасений, связанных с банковскими переводами. Некоторые граждане переживают, что налоговые органы начнут массово отслеживать все поступления на банковские карты и автоматически приравнивать их к налогооблагаемому доходу. Однако, как объясняет Гульназ Телеуова, далеко не все денежные переводы подлежат налогообложению.

На своей странице в социальной сети Threads эксперт подробно описала ситуации, в которых поступления на карту не считаются доходом и, соответственно, не подлежат налогообложению.

Какие переводы не облагаются налогами?

Гульназ Телеуова представила удобную таблицу, где выделила ключевые категории переводов, которые не вызывают вопросов у налоговых органов и не требуют уплаты дополнительных налогов:

Переводы между собственными счетами Транзакции между личными картами, банковскими счетами и депозитами (например, перевод средств с одной карты на другую или с карты на депозит). Переводы между близкими родственниками Денежные переводы внутри семьи (например, помощь от родителей детям или наоборот). Заработная плата и командировочные выплаты Официальная зарплата, командировочные расходы и суточные, выплаченные работодателем, уже облагаются налогами на стадии начисления и не требуют дополнительного налогообложения при поступлении на счет сотрудника. Возврат средств за отмененные покупки и услуги Если средства возвращены за несостоявшуюся покупку, отмененный заказ или неоказанную услугу, они не считаются доходом. Продажа имущества, находящегося во владении более года Если гражданин продает недвижимость, автомобиль или земельный участок, которыми владел более 12 месяцев, доход от продажи не облагается налогом. Подарки и благотворительные переводы Финансовая помощь от друзей, родственников или частных лиц в качестве подарка или благотворительности не облагается налогами. Проценты по депозитам, дивиденды и облигации Доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам или дивидендов по акциям, не облагается налогами, если не превышает установленных законодательством лимитов. Кредиты и займы Средства, поступившие на карту в виде кредитов, банковских займов или частных долговых обязательств, не считаются доходом и не подлежат налогообложению.

Вывод

Таким образом, не стоит паниковать из-за слухов о тотальном контроле за банковскими переводами. Как подчеркивает Гульназ Телеуова, налоговые органы отслеживают только те поступления, которые действительно могут рассматриваться как доход. Остальные переводы, указанные в списке, не подлежат налогообложению и не вызывают вопросов у налоговой службы.

Если у вас остаются сомнения или вопросы касательно ваших финансовых операций, всегда можно обратиться к профессиональному бухгалтеру или налоговому консультанту за разъяснением.