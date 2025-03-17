Контроль за розничными ценами на товарный газ ужеточают в Казахстане

В Казахстане введены новые меры по ужесточению государственного контроля за ценами на розничную продажу товарного газа. Теперь государственное регулирование охватывает всех субъектов рынка, включая газораспределительные компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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По данным пресс-службы Высшей аудиторской палаты (ВАП), соответствующие изменения были внесены в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан в рамках реализации рекомендаций госоргана.

Причины изменения законодательства

Решение о расширении государственного регулирования было принято после проведения государственного аудита деятельности национальной компании Qazaq Gaz, ее дочерних предприятий, а также процессов ценообразования на газ как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

Аудит выявил значительный пробел в законодательстве: ранее цены на розничную реализацию газа через газораспределительные компании не подпадали под госрегулирование. Этот пробел существовал из-за того, что деятельность таких компаний началась после января 2017 года.

В результате некоторые организации могли закупать газ у АО "Qazaq Gaz" и продавать его потребителям по завышенной цене, извлекая прибыль за счет посреднических операций.

Какие меры приняты?

В связи с выявленными проблемами ВАП рекомендовала правительству Казахстана рассмотреть возможность внесения необходимых корректировок в законодательство. В итоге предложенные изменения были приняты, и с 1 января 2025 года государственное регулирование цен на розничную продажу товарного газа будет распространяться на всех участников рынка, включая газораспределительные компании.

Цены на газ: стратегия выравнивания

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев уже заявлял о необходимости постепенного выравнивания цен на газ. В настоящее время газ для внутреннего рынка субсидируется за счет экспортных поставок, что создает дисбаланс.

Согласно предварительным расчетам QazaqGaz, представленным правительству, для достижения нулевой рентабельности внутреннего рынка потребуется ежегодное повышение цен на 30% в течение пяти лет. Этот шаг, по мнению экспертов, позволит снизить нагрузку на государственные субсидии и привести ценообразование к экономически обоснованному уровню.