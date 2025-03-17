Предпринимателей в Казахстане начали штрафовать по новым правилам

С 13 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие меры в отношении предпринимателей, нарушающих права потребителей. Теперь вместо предупреждений бизнесу грозят штрафы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли Серик Кусаинов.

Какие нарушения подпадают под штрафы?

Новые санкции применяются за:

несоблюдение требований по размещению информации о защите прав потребителей,

несвоевременное рассмотрение претензий,

нарушение сроков возврата товаров.

Размер штрафов зависит от категории бизнеса:

малый бизнес – 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году),

– 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году), средний бизнес – 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году),

– 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), крупный бизнес – 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году).

Сколько жалоб поступает от казахстанцев?

По данным Комитета по защите прав потребителей, в 2024 году в Минторговли уже поступило 62,5 тысячи жалоб, а за первые два месяца 2025 года их число превысило 10 тысяч. Больше всего претензий касается сферы туризма, ЖКХ, здравоохранения и торговли.

Какие еще нововведения в КоАП?

Кроме штрафов за нарушения прав потребителей, изменения в КоАП затронули и другие сферы:

За превышение торговой надбавки на социально значимые продукты штраф составит: 5 МРП (19 660 тенге) для физлиц и малого бизнеса, 35 МРП (137 620 тенге) для среднего бизнеса, 150 МРП (589 800 тенге) для крупного бизнеса.

штраф составит: За повторное незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность (в течение года) предусмотрен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Эти меры направлены на усиление защиты прав потребителей и ужесточение ответственности за нарушения в бизнесе.