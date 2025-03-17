Предпринимателей в Казахстане начали штрафовать по новым правилам

С 13 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие меры в отношении предпринимателей, нарушающих права потребителей. Теперь вместо предупреждений бизнесу грозят штрафы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли Серик Кусаинов.
Новые санкции применяются за:
Размер штрафов зависит от категории бизнеса:
По данным Комитета по защите прав потребителей, в 2024 году в Минторговли уже поступило 62,5 тысячи жалоб, а за первые два месяца 2025 года их число превысило 10 тысяч. Больше всего претензий касается сферы туризма, ЖКХ, здравоохранения и торговли.
Кроме штрафов за нарушения прав потребителей, изменения в КоАП затронули и другие сферы:
Эти меры направлены на усиление защиты прав потребителей и ужесточение ответственности за нарушения в бизнесе.
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